19 июля 2017 г. Джули Хиршфелд Дэвис | The New York Times Трамп и Путин провели вторую, неафишируемую беседу в частном порядке "Через несколько часов после начала ужина с мировыми лидерами, собравшимися на саммите G20, президент Трамп поднялся со своего места за просторным банкетным столом и направился туда, где сидел президент России Владимир Путин", - пишет The New York Times. "Два президента впервые встретились ранее в этот день и, по сообщению Белого дома, установили взаимопонимание, несмотря на то, что они беседовали о вмешательстве России в выборы 2016 года в США", - отмечает автор статьи Джули Хиршфелд Дэвис. Встреча 7 июля в Гамбурге привлекла к себе самое пристальное внимание за все президентство Трампа. Но, как выяснилось, имела место и другая встреча: беседа один на один за ужином, продолжавшаяся не менее часа с участием одного кремлевского переводчика, говорится в статье. Факт встречи был подтвержден Белым домом только во вторник, после появления информации о том, что некоторые гости были удивлены произошедшим, пишет журналистка. "Беседа за ужином привлекла внимание других лидеров за столом, и кое-кто позже прокомментировал в частном порядке довольно странное зрелище: американский президент, казалось, выделял российского лидера, оказав ему особое внимание на саммите, в котором участвовали некоторые из самых надежных и давних союзников США", - говорится в статье. "Почти все присутствовавшие на ужине подумали, что это на самом деле странно, что президент США явно хочет показать, что у него лучшие личные отношения с президентом Путиным, чем с кем-либо из нас, или ему просто все равно, - заявил Иэн Бреммер, президент исследовательской и консалтинговой компании Eurasia Group (Нью-Йорк), который, по его словам, слышал это непосредственно от присутствовавших. - Они были сбиты с толку, растеряны, потрясены". Другие гости рассказали Бреммеру, что встреча Трампа и Путина продолжалась час, что изначально не оспаривалось сотрудником Белого дома, говорившим на условиях анонимности. Однако официальный представитель Белого дома Шон Спайсер опроверг эту версию. По его словам, повторная встреча Трампа и Путина была исключительно неформальной и продолжалась намного меньше часа, говорится в статье. Как утверждают эксперты по американо-российским отношениям, подобная встреча - даже на неформальной основе на светском мероприятии - вызывает беспокойство из-за ее продолжительности: видимо, состоялся предметный разговор, а на нем не присутствовали ни стенографист, ни советник по национальной безопасности или внешней политике. "Мы все будем гадать, что было сказано, и поэтому очень жаль, что там не присутствовал американский переводчик, так что не существует независимого американского отчета о том, что произошло", - отметил экс-посол США на Украине Стивен Пайфер. "Если бы я работал в Кремле, то посоветовал бы Путину постараться "остаться с этим парнем наедине", и, судя по всему, он смог это сделать", - добавил Пайфер. Источник: The New York Times