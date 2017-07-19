547 "воробышков" - жертв насилия

В общей сложности 547 детей из всемирно известного католического хора мальчиков в Баварии "Регенсбургские воробышки" на протяжении десятилетий подвергались физическому и сексуальному насилию. Как сообщает немецкий журнал Der Spiegel, это стало крупнейшим сексуальным скандалом, связанным с Католической церковью в Германии.

Доклад о насилии в хоре был опубликован спустя семь лет после огласки первых случаев. В 500 случаях речь идет о физическом, а в 67 - о сексуальном насилии.

"Однако в связи с тем, что некоторые дети подверглись как физическому, так и сексуальному насилию, суммарное число случаев превышает число жертв", - заявил адвокат Ульрих Вебер, которому было поручено расследовать обстоятельства дела. По его словам, дети их хора позднее называли пребывание там "тюрьмой, адом и концентрационным лагерем" или же просто самым худшим периодом их жизни. В предварительной версии доклада по состоянию на начало 2016 года речь шла только о 231 жертвах насилия.

Больше всего насилие, как говорится далее, "было распространено в начальной школе хора", и после "продолжавшегося два года расследования были определены 49 подозреваемых". Само расследование затрагивало период между 1945 годом и началом 1990-х, говорится в статье.

После огласки первых случаев об аналогичных издевательствах заявили сотни бывших воспитанников. Пострадавшим полагается компенсация в размее до 20 тыс. евро, добавляет Der Spiegel.