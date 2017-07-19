Почему "падший сын" Дон может стать опасным для Трампа-старшего?

Это было предложением, от которого он не мог отказаться. Дональд Трамп-младший сделал это ради семьи. Но теперь его связи с Россией могут стоить президентства его отцу, считает корреспондент Tagesspiegel Кристоф фон Маршалл.

"На этот раз, похоже, старшему сыну Дональда Трампа не удастся завоевать любовь отца. Он так и останется сыном-изгоем. Если все пойдет по наихудшему для него сценарию, его последняя попытка вернуть расположение "патриарха" вынудит того пожертвовать старшим сыном ради собственного спасения. А сына приведет за решетку", - полагает журналист.

Все "неслыханные разоблачения относительно роли старшего сына президента вертятся в основном вокруг спора: приняв предложение воспользоваться обличающей Хиллари Клинтон информацией из некоего российского источника, Трамп-младший поступил крайне глупо или преступно?" - говорится в статье.

Почему Дон, как его называют друзья, не проинформировал о поступившем предложении ФБР и рискнул пойти на незаконные действия? "Вполне вероятно, его действия можно объяснить непростыми взаимоотношениями внутри семьи Трампов, конкуренцией между пятью детьми Дональда-старшего и личными симпатиями главы семейства", - пишет фон Маршалл.

"Летом 2016 года Дон решил воспользоваться шансом и с блеском провести сделку, которая привела бы его отца в Белый дом. Вместе с тем это давало шанс подправить свое положение во внутрисемейной иерархии. Иванка, вторая по старшинству дочь Трампа, уже многие годы пользуется большей благосклонностью отца, чем он. А ее супруг Джаред Кушнер имел в предвыборном штабе кандидата Трампа больше влияния, чем Дон, и дорос практически до кронпринца всей империи Трампа", - констатирует автор.

Как стало известно из электронной переписки Дональда-младшего, он дал согласие на встречу с некой дамой, представителем российского правительства. Во встрече участвовал и Кушнер, и тогдашний глава штаба Трампа Поль Манафорт. Как сегодня признают участники встречи, результатами беседы они были разочарованы, сообщает фон Маршалл.

"Но суть не в этом, а в том, что по закону сотрудничество с иностранными правительствами с целью влияния на предвыборную кампанию запрещено. Кроме того, обещанный материал для очернения Клинтон не мог быть добыт законным путем", - пишет журналист.

"Дон не может тягаться с парой тяжеловесов Иванка-Джаред и их влиянием, - замечает обозреватель. - Он лишь несколько лет назад вернулся в лоно семьи - после размолвок, последовавших за разводом отца и его первой супруги Иваны, матери трех старших детей президента: Дональда-младшего, Иванки и Эрика".

"В то время, как Иванка и Эрик находились в тесном контакте с "самим Дональдом", Дон на какое-то время полностью дистанцировался от отца", - повествует автор. Но со временем он вернулся в Нью-Йорк и приступил к своим обязанностям в империи Трампа, время от времени делая передышки, чтобы бежать из мегаполиса в дикую природу.

Фон Маршалл усматривает еще "два фактора, которые могли способствовать тому, что Дон пустился в эту аферу с Россией. Во-первых, вся предвыборная кампания задумывалась и велась как "семейный бизнес": ближайшие родственники имели в ней больший вес, чем опытные советники. Детям Трампа только предстояло изучить правила ведения избирательной кампании. А во-вторых, дети впитали в себя тактику свободного обращения их отца с законом, этикой и правдой".

Ключом же к поведению Трампа автор считает конфликты между старшим и младшим Трампом, в том числе и "невысказанные обоюдные нереализованные ожидания". В одном только имени, которое Трамп-старший дал своему первому сыну, отражаются династические чаяния главы семейства - со временем Дональд-младший должен был сменить отца у руля империи, возглавив клан.

"Но потом на свет появилась Иванка, ставшая папиной любимицей. При любой возможности Дональд-старший восторгается красотой дочери, ничуть не скрывая при этом сексистских взглядов", - комментирует автор.

"Когда в рамках саммита G20 речь заходит о шансах женщин в карьере, Трамп отдает место за столом Иванке. Она - своего рода особый посланник в отношениях с канцером ФРГ. Иванка сопровождала Трампа и на первой встрече с премьером Японии Абе. А кого берет с собой Трамп после победы на выборах, чтобы обсудить детали передачи полномочий с Бараком Обамой? Мужа Иванки Джареда", - говорится в статье.

Дон держится подальше от Вашингтона. Однако теперь ему предстоит выступить в комитете, расследующем связи команды Трампа с Россией, и прокомментировать электронную переписку и встречу с представительницей Москвы. И либо отец открестится от сына, либо "сын втянет отца в аферу", считает автор. "В конце концов, у Трампов любой может стать следующим. Тем более, американские СМИ уже давно гадают, не член ли клана снабдил The New York Times обличающей Дона перепиской. Держит ли патриарх все еще в своих руках контроль над тем, кто будет возвеличен, а кто свергнут?" - задается вопросом немецкий журналист.