Русские взломали энергокомпании в день выборов, заявляет GCHQ

Британские энергетические компании были взломаны в день всеобщих выборов компьютерными преступниками, которых, как предполагается, поддерживала Россия, сообщают Роберт Мендик, Кара Макгугэн и Бен Фармер в британском издании The Telegraph. Правительственное агентство радиоэлектронной разведки GCHQ заявило в официальном докладе, направленном энергетическому сектору, что компании, "возможно, были скомпрометированы" в результате атаки, запущенной 8 июня.

"Спонсируемые государством враждебные акторы" обвиняются в докладе в том, что они несут ответственность за кибератаку, которая могла быть нацелена также на компании, обеспечивающие водоснабжение, и обрабатывающую промышленность. Документ не называет Россию, но эксперты заявили изданию, что, по их предположениям, за атакой стоял Кремль и она была направлена на инженеров, работающих на электростанциях и в сети снабжения электричеством.

"Похоже, что попытка проникнуть в британскую энергосеть и другие сферы "важнейшей национальной инфраструктуры" не привела к каким-либо сбоям, - говорится в статье. - Однако разведывательные агентства опасаются, что хакеры собирали такую информацию, как компьютерные пароли, с тем чтобы в будущем поставить на колени сеть энергоснабжения".

Доклад GCHQ, который был распространен среди важнейших инфраструктурных компаний энергетической и производственной сфер, просочился на авторитетный сайт, посвященный технологиям, Motherboard, уточняют авторы.

Бенджамин Рид, аналитик по безопасности из американской компании FireEye, специализирующийся на отслеживании государственных хакеров, отметил в беседе с изданием: "Эта деятельность сообразна тому, что мы видели со стороны базирующихся в России групп в прошлом, но у нас нет прямых доказательств причастности". Эксперт добавил, что в прошлом другие российские игроки, действующие на Украине, отключали заводы и вырубили энергоснабжение в некоторых частях Киева.

"Как кажется, атака сосредотачивается на инженерах, которые работают с большими, сложными электростанциями и распределением энергии, - добавил Рид. - Если вы заберетесь в компьютеры этих людей, вы можете отключить электроэнергию и оказать широкое воздействие, - вот что вызывает подлинное беспокойство".