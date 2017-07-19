Пока Путин остается президентом, Россия будет более масштабной угрозой, чем ИГИЛ*

"Внимание мира в большой степени сосредоточено, и вполне справедливо, на поражении ИГИЛ* в Ираке и Сирии", - пишет журналист The Telegraph Кон Коглин.

"Поэтому легко упустить из виду, что потихоньку разворачиваются меры для противодействия еще более масштабной потенциальной угрозе, нависшей над нашей безопасностью, - России Владимира Путина", - говорится в статье.

"После того как в начале месяца Украина решила двигаться к членству в НАТО, среди военных стратегов усиливаются ожидания, что Москва активизирует свои попытки ослабить западные демократии", - пишет автор.

По его данным, защита стран, которые хотят сблизиться с Западом, становится одной из приоритетных задач НАТО. "В этих целях сэр Майкл Фэллон, министр обороны, объявил в начале недели, что Великобритания расширит свою программу обучения украинских военных, появятся новые курсы по противодействию атакам снайперов, бронетехники и минометов", - говорится в статье.

На данный момент "общее количество британских военных "ресурсов", развернутых в Европе для противодействия российской угрозе, сопоставимо с тем, что развернуто для борьбы с ИГИЛ* в Сирии и Ираке", говорится в статье.

Британская газета приводит слова неназванного "высокопоставленного чиновника из правительственных кругов в сфере безопасности": "Большая часть шагов Путина по дестабилизации Европы - это попытки воспользоваться обстоятельствами, а не элемент какого-то большого плана уничтожения Запада. Однако мы сильно опасаемся, что он может совершить какой-то сильный просчет, который перерастет в открытый конфликт России и Запада".

Автор статьи комментирует: "Теперь стоит вопрос, достаточно ли усиленного присутствия НАТО на восточном и южном флангах Европы для того, чтобы сдержать Кремль, либо в результате Путин просто начнет искать альтернативу военному запугиванию как способу достижения своих целей".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.