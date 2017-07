19 июля 2017 г. Эбби Филлип и Лайза Рейн | The Washington Post Трамп назначит Джона Хантсмана послом в России Бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман будет назначен послом США в России, пишет The Washington Post. Об этом объявил Белый дом после нескольких месяцев проволочек на фоне ухудшения отношений между двумя странами. Белый дом еще в марте подтвердил, что Хантсман будет назначен на этот пост, но откладывал официальное назначение Хантсмана и отправку запроса в Сенат для утверждения, пока США ждали от Кремля одобрения его кандидатуры, напоминают корреспонденты Эбби Филлип и Лайза Рейн. О назначении было объявлено на следующий день после встречи замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном, на которой, в числе прочего, обсуждалось требование Москвы вернуть два российских дипломатических особняка в Соединенных Штатах, арестованных в декабре в ответ на предполагаемое вмешательство России в прошлогодние выборы, говорится в статье. Кремль одобрил назначение Хантсмана в понедельник вечером, примерно в тот же момент, когда США одобрили назначение российского политика Анатолия Антонова российским послом в Вашингтоне, сообщил на условиях анонимности источник, знакомый с вопросом. Республиканец Хантсман был послом в Китае с 2009 по 2011 годы, а также в Сингапуре в 1992-1993-м, баллотировался на пост президента в 2012 году. У компании, принадлежащей семье Хантсмана, имеются деловые интересы в России, потому он ездил в Россию, сообщают авторы. При участии Кэрол Морелло Источник: The Washington Post