19 июля 2017 г. Катрина ванден Хувель | The Washington Post В американо-российских отношениях пришло время для трезвого реализма "Известие, что Дональд Трамп-младший встречался с россиянкой-юристом, обещавшей компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон, вновь подтверждает: необходимо до конца разобраться в том, как, возможно, была разрушена наша демократия в 2016 году", - пишет в статье для The Washington Post редактор и издатель журнала Nation Катрина ванден Хувель. По словам автора, расследование, проводимое спецпрокурором Мюллером, чрезвычайно важно. Автор также советует американским демократам добиться создания независимой комиссии, которая позаботится о защите выборов США в будущем. В то же самое время, считает ванден Хувель, пора фундаментально пересмотреть подход США к отношениям с Россией. В разных регионах есть "опасные военные противостояния", предостерегает автор, упоминая о Сирии, западной границе России и Украине. Крайнюю опасность ядерной войны можно ослабить лишь путем сотрудничества между Россией и США, считает она. Эра кибервойны наступила. По мнению ванден Хувель, "остро необходимо, чтобы кибероружие, подобно обычным, химическим или ядерным вооружениям, контролировалось посредством договора. Но и это невозможно в отсутствие более конструктивных отношений между США и Россией". Эскалация напряженности в отношениях США с Россией не отвечает национальным интересам США и интересам их национальной безопасности, считает автор. "В этот момент требуются дипломатия и диалог, а не моралистическое позерство и хвастовство своими победами", - говорится в статье. Автор признает, что "восстановление рабочей разрядки в отношениях с Россией" будет нелегким. "Российский президент Путин - глава авторитарного государства, которое попирает основные права. Трамп продемонстрировал, что не наделен подходящим темпераментом и не располагает подходящими советниками, чтобы сохранить последовательную политическую инициативу", но, на взгляд автора, у США просто нет другого выбора. Ванден Хувель дает еще один совет американским демократам: "Сосредоточенность исключительно на связях Трампа с Россией не обеспечит выигрыша на ключевых выборах в Конгресс в 2018 году и не поможет одержать серьезные победы в таких сферах, как здравоохранение, борьба с изменением климата и неравенством". Вдобавок холодные войны укрепляют провоенные партии и влекут за собой рост расходов на оборону за счет средств, которые можно было бы направить на реконструкцию инфраструктуры и расширение программ соцобеспечения. Холодные войны "укрепляют худшие силы в обеих партиях и, что весьма важно, сужают пространство для инакомыслия. Это верно и для США, и для России". "Суть в том, что оппозиция к Трампу не может превратиться в синоним оппозиции к здравому смыслу", - пишет автор. Здравый смысл требует укрепления систем, используемых на выборах в США, и независимого расследования версии о российском вмешательстве. "Но он также подсказывает, что мы не можем противостоять многим из самых безотлагательных проблем - от Сирии и климатических изменений до распространения ядерного оружия и сложностей в киберпространстве - если США и Россия не найдут способы действовать сообща, когда это отвечает обоюдным интересам", - говорится в статье. Ванден Хувель заключает: "Хотя мнение, что и США, и Россия серьезно заинтересованы в сохранении рабочих отношений, непопулярно, оно и не радикально. Это всего лишь трезвый реализм". Источник: The Washington Post