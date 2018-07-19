Русские хакеры ничего не выудили во время последнего взлома, заявляют демократы

Сотрудники российской разведки, взломавшие за два месяца до выборов в США сервер Демократической партии, вероятно, искали информацию об избирателях Хиллари Клинтон, сообщает BuzzFeed.

"По словам бывших и нынешних партийных работников, русские успешно проникли в систему и скопировали содержимое сервера, который Национальный комитет Демократической партии арендовал у Amazon Web Services, чтобы тестировать приложения, позволявшие сотрудникам предвыборного штаба оценивать информацию об избирателях", - пишет журналист Кевин Коллиер.

"Очевидно, что целью русских была аналитическая информация Национального комитета Демпартии и они пытались получить его данные", - сказала официальный представитель партии Адриенн Уотсон.

Однако на сервере, когда его взломали, практически не было информации об избирателях. Хотя, по словам Уотсон, на сервере могли быть некоторые данные, которые демократы использовали при тестировании различных избирательных сценариев, он не содержал кладезя информации о том, какие избиратели склонны проголосовать за Клинтон. Несколькими месяцами ранее данные по большей части перенесли на серверы, которые использовала отдельная организация - кампания Hillary for America.

Согласно обвинительному акту в отношении 12 сотрудников российской разведки, хакеры взломали арендованный сервер Amazon в сентябре 2016 года, уже после заявления, что компьютерные сети партии "свободны от россиян". Это дало повод для опасений, что взлом позволил русским воспользоваться аналитическими данными самих демократов о том, где кампания Клинтон давала слабину, говорится в публикации.

"Однако сотрудники Демократической партии заявляют, что, по их словам, это было бы невозможно, поскольку сервер использовался только как "испытательный полигон" для приложений, а также потому, что эти приложения работали только с данными Национального комитета Демпартии. К моменту кибератаки эти данные были перенесены на другую компьютерную систему, которой управляла кампания Hillary for America", - пишет автор статьи.

"Как российские офицеры смогли получить доступ к серверу Amazon Web Services, неясно", - отмечает журналист.

"Поскольку на момент взлома сервер больше не использовался и считалось, что полные данные кампании об избирателях все же затронуты не были, предвыборный штаб тогда замял инцидент", - добавляет Коллиер.