Более половины женщин, смотрящих гей-порно про мужчин, воображают себя мужчинами во время эротических фантазий, "чтобы уменьшить чувство вины"

"Большинство женщин, смотрящих гей-порно про мужчин, "воображают себя" мужчинами во время сексуальных фантазий, согласно новому исследованию, - сообщает Фиби Уэстон в Daily Mail. - Криминолог из Лестерского университета полагает, что высокий процент женщин смотрит гей-порно про мужчин, потому что хочет не испытывать беспокойства или вины по поводу актрис, участвующих в гетеросексуальной порнографии".

"Участницам исследования, которое легло в основу новой книги "Девочки, которым нравятся мальчики, которым нравятся мальчики: Женщины и гомосексуальная порнография и эротика про мужчин", кажется, что мужчины получают больше удовольствия от участия в съемках порнографических фильмов, чем женщины, - говорится в статье. - Исследование также показало, что 37% всей гей-порнографии про мужчин на PornHub смотрят женщины".

"Как утверждает доктор Люси Невилл, преподаватель криминологии в Лестерском университете, 55% опрошенных женщин воображают себя представителями противоположного пола, - передает автор. - Все 500 женщин, изученных в ходе пятилетнего проекта, смотрели эротику с участием только мужчин".

"Хотя некоторые удивляются, что некоторым женщинам нравится откровенно сексуальная медиапродукция с участием только мужчин, мы привыкаем к тому, что это случается не так редко, как может показаться на первый взгляд", - говорит доктор Невилл.

"Для подгруппы женщин, переживших изнасилование и абьюз, порнография с участием только мужчин - один из немногих типов сексуально откровенной медиапродукции, от которых они могут получить удовольствие, так как она не действует на них как триггер и не вызывает ретравматизации", - говорится в статье.

"Возраст женщин, участвовавших в исследовании, неизвестен", - сообщает Уэстон.