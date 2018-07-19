Следователи идентифицировали русских киллеров с "Новичком"

У полицейских есть записи с камер наружного видеонаблюдения, на которых запечатлены "несколько" участников нападения, отравивших экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери

"Сегодня стало известно, что полиция идентифицировала предполагаемых участников нападения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которое было совершено с применением нервно-паралитического вещества "Новичок", - сообщает The Daily Mail. Журналист Александер Робертсон пишет: "Полицейские полагают, что в марте группа русских киллеров была направлена в Великобританию, чтобы убить бывшего кремлевского двойного агента, и сейчас охотятся за подозреваемыми, которых максимум шесть человек".

Газета сообщает, что сегодня же начинается коронерское дознание по делу об обстоятельствах смерти Дон Стёрджесс. Она умерла 8 июля "после того, как предположительно имела контакт с той же партией "Новичка", пишет автор. По версии следователей, она нашла выброшенный флакон с "Новичком" спустя три месяца после того, как нападавшие от него избавились.

"Нервно-паралитическое вещество скрыто хранилось в парфюмерном флаконе; это наводит на мысль, что в числе киллеров могла быть женщина и что Стёрджесс побрызгала смертоносным веществом себе на запястья после того, как нашла его в парке", - говорится в статье.

"По некоторым сведениям, Стёрджесс, мать троих детей, подверглась воздействию нервно-паралитического вещества, объем которого как минимум в 10 раз превышал объем вещества, которое воздействовало на Скрипалей. Следователи руководствуются гипотезой, что вещество находилось в выброшенном парфюмерном флаконе, который Стёрджесс и ее друг нашли в парке или где-то еще в центре Солсбери", - говорится в статье.

Полиция воздержалась от комментариев.

Источник, осведомленный о расследовании, сообщил в интервью Press Association: "Следователи полагают, что благодаря камерам видеонаблюдения идентифицировали подозреваемых в нападении с применением "Новичка" и сопоставили это с данными о лицах, которые въехали в страну примерно в то же время. Они уверены, что они (подозреваемые) - русские".

"В среду были проведены поиски отпечатков пальцев в Куин-Элизабет-Гарденс в Солсбери", - сообщает корреспондент.