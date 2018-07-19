Мужчины в спальне - настоящие недотепы!

Новый изобличительный опрос молодоженов показывает: почти половина мужей понятия не имеет, как часто их жены получают оргазм во время секса

"Почти половина мужчин понятия не имеет, как часто их жены получают оргазм во время секса, - сообщают Виктория Аллен и Гарри Петтит в Daily Mail. - Изобличительный новый опрос с участие 3200 с лишним молодоженов показал, что четверть мужей переоценивает частоту оргазмов своих жен".

"Это огромная проблема для пар, по словам ученых, так как женщины, чьи мужья не знают ничего об оргазмах своей партнерши, склонны быть менее довольными своей половой жизнью и отношениями", - говорится в статье.

"В ходе данного исследования, проведенного учеными из Университета Бригама Янга в Юте, были использованы результаты опроса более 1683 гетеросексуальных пар, - передают авторы. - Респонденты в возрасте от 18 до 36 лет, менее года назад вступившие в брак, отвечали на вопрос, как часто они и их партнеры и партнерши достигают разрядки".

"Они выбирали ответ на шкале от одного до пяти. Один балл соответствует диапазону от "никогда" до "в 20% случаев", - сообщает издание. - Мужчин просили по той же шкале оценить сексуальную жизнь их жен, но они ошиблись в 43% случаев".

"Они более склонны переоценивать свои достижения, и это наводит на мысль, что почти через тридцать лет после выхода фильма "Когда Гарри встретил Салли" со знаменитой сценой, в которой Мег Райан имитирует оргазм в кафе, женщины все еще делают это", - говорится в статье.

Комментируя данное исследование, Амманда Мейджор, руководитель клинической практики службы по консультированию в сфере отношений Relate, сказала: "Когда доходит до любовной жизни пар, может обнаружиться много недопонимания. То, что мужчины неправильно оценивают частоту женских оргазмов, - проблема, так как это может привести обоих партнеров к разочарованиям, завышенным ожиданиям и фрустрации, а также повлиять на их самооценку. Не всем женщинам нужна разрядка во время секса, чтобы он был приятным опытом. Понять это и определиться, что нужно каждому из вас друг от друга с сексуальной точки зрения, - лучший способ сделать так, чтобы все были довольны".

"Больше 20% женщин достигают оргазма реже, чем во время четырех из десяти половых актов, как показывают результаты этого исследования, - передают авторы. - Всего 3% мужчин получают "хеппи-энд" настолько редко".