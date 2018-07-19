Жалость, одиночество, вежливость, любопытство, страх: неожиданные причины, которые побуждают женщин спать с мужчинами

Причины, в которых женщины никогда не сознаются. В том числе история женщины, которая переспала со своим рыдающим бухгалтером, потому что его пожалела (и потому, что хотела счастливого завершения сделки по купле-продаже дома)

"Благодаря тому, что женщина относится к нему амбивалентно, мужчине во многих случаях удается затащить в постель женщину, не испытывающую вожделения. Часто, хотя мужчина этого не знает, причина в том, что женщина не решается его отвергнуть, или проявляет вежливость, или чувствует себя одиноко, или не хочет утомлять себя усилиями, которые требуются, чтобы от него отвязаться, а иногда потому, что боится навлечь на себя мужской гнев", - рассуждает журналистка Daily Mail Кандида Крю. "Еще один стимул - жалость. Иногда мы соглашаемся чисто из любопытства", - добавляет она.

"Как считается, у женщин половое влечение - нечто гораздо более сложно устроенное и гораздо более хрупкое, чем у мужчин; оно в меньшей мере связано с биологическими процессами и в большей мере с психологическими. Степень сексуального возбуждения у женщины связана с тем, как она относится к себе и к своему партнеру, с ее гормональным фоном и другими событиями в ее жизни, а также - не забывайте об этом - с техниками любовных утех, практикуемыми ее партнером. Женщина "включает голову", прежде чем предложить заняться сексом или согласиться на предложение, а вожделение мужчины в большей мере подчинено инстинкту", - говорится в статье.

"Социальный статус и безопасность могут быть важнее физической привлекательности. И потому женщины могут переспать с кем-то, когда физиологическое возбуждение - нечто третьестепенное", - говорит семейный психотерапевт Рейчел Либас.

"Она добавляет, что женщины занимаются сексом, чтобы "дополнить эмоциональную составляющую". А у мужчин все наоборот: сначала - влечение и секс, которые впоследствии могут побудить мужчину приоткрыть женщине свою эмоциональную жизнь", - говорится в статье.

Почему женщины спят с мужчинами, к которым их не тянет?

"Ну, богач, например, воплощает в себе безопасность и надежность, - отвечает Либас. - Либо женщина чувствует себя одиноко. Секс - разменная монета контакта, он нужен, чтобы почувствовать себя желанной. У одной моей клиентки муж был низкорослый, кругленький. Когда она занималась с ним сексом, ей приходилось предаваться фантазиям, чтобы это вытерпеть, хотя муж был невероятно хороший, добрый человек, и она его любила по-настоящему".

38-летняя Лоррейн Харди призналась, что в молодости спала с мужчинами из жалости или из странно понимаемого чувства долга. "Я не дура, я окончила университет, но я все равно оказывалась в ситуациях, когда не могла отказать. В тех случаях секс был продиктован чувством долга, а не безумствами моего либидо", - говорит она.

Газета описывает ее историю с бухгалтером, который был старше нее на 20 лет.

"В 23 года я купила свой первый в жизни дом, - рассказывает Лоррейн. - У меня не было банковских счетов за три предыдущих года, и пришлось найти финансового консультанта, чтобы он помог мне подготовить все бумаги. Я замечала, что ему нравлюсь, а мне он совершенно определенно не нравился. После того, как окончательные бумаги были готовы, он пригласил меня на ужин. Я была к нему равнодушна, но мне показалось, что я обязана согласиться; и вдобавок мне не хотелось упустить дом".

После ресторана бухгалтер пригласил Лоррейн к себе домой на кофе. "Тут он завел разговор про "почему я никому не нравлюсь?" И даже заплакал. Мне стало так его жалко, я так ему сочувствовала. Очевидно (так рассуждала я в то время), он был невысокого мнения о себе. Когда он стал говорить: "Я понимаю, почему вы в меня не влюбитесь..." Что ж, об остальном вы можете догадаться сами. Я переспала с ним не по своему желанию, а из жалости", - поведала Лоррейн.

Лоррейн признается, что и сегодня иногда соглашается заняться сексом с мужем, даже когда нет настроения: "мне не хочется уязвить его чувства".

Крю рассуждает: "Не думаю, что мужчины осознают, что во многих случаях успех наступления на женское сердце висит на волоске. Если он перейдет в атаку именно в ту секунду, когда женщина относится к этому положительно, ему повезет - совсем как змее, которая охотится за добычей. Если бы он сделал попытку минутой раньше или минутой позже, добыча может ускользнуть. Сложность для мужчин в том, что личные симпатии и антипатии женщин разнообразны и непостижимы".

"Все читали романы и видели фильмы о великой страсти или физически и/или психологически садистских встречах и длительных отношениях. Но это крайние полюса спектра интимных встреч. Посредине - тепловатые связи, соития преимущественно по капризу", - пишет автор.

"Такие встречи - неотъемлемая часть жизни, изнанка страсти. А в наше время соцсетей, когда все изображается как идеальное, важно подчеркнуть: у нас всех в жизни случаются неидеальные, на "троечку" совокупления", - заключает она.