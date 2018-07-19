Цифровая передозировка: когда смартфон начинает вредить душевному состоянию

Цифровая реальность становится вездесущей, пожирая наше время. Вопрос теперь звучит так: когда смартфоны становятся оружием, направленным против нашего эмоционального состояния? Прежде всего родители задаются вопросом о том, что случится, если будет утерян контроль над количеством времени, проведенного в соцсетях, в чатах, за компьютерными играми, скачиванием, перепиской в мессенджерах и зависанием на Youtube. Вредит ли чрезмерное погружение в цифровую реальность нашей психике, разрушает ли душевное развитие детей? - размышляет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В журнале Jama, издаваемом Американским медицинским обществом, недавно было опубликовано исследование, проведенное Университетом Южной Калифорнии. В течение двух лет проводились наблюдения за подростками в возрасте от 15 до 16 лет - в исследовании приняли участие порядка 2600 человек. Среди них были те, кто практически не выпускает смартфон из рук в течение дня и те, кто пользуется им не так много.

В среднем, пишет автор, ссылаясь на данные национального Центра по контролю над заболеваниями и их профилактикой (CDC), порядка 43% американских старшеклассников проводит три часа и более за общением в сети, игрой и другими занятиями, связанными с использованием смартфона.

Участников исследования, проведенного учеными из Южной Калифорнии, каждые полгода просили ответить на вопросы о том, "сколько времени они проводят в интернете, используя различные платформы, как обстоят дела с их социальными контактами офлайн, просили поделиться своими эмоциями и проблемами", передает FAZ. "Основной фокус исследования делался на выявлении у подростков симптомов синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)", - говорится в статье.

"То, что удалось выяснить калифорнийским исследователям, заставляет, с их точки зрения, говорить об очевидной связи СДВГ и активностью в интернете. 9,5% из 114 подростков (то есть почти каждый 10-й), ежедневно использовавших хотя бы часть [указанных в опроснике] интернет-платформ, в течение 2 лет приобрели симптомы, отвечающие картине СДВГ. Из 51 подростка, часами просиживавших за смартфоном и использовавших все платформы, данные симптомы демонстрировал также каждый 10-й подросток. Для сравнения: у порядка 500 молодых людей и девушек, лишь время от времени заглядывавших в смартфон, уровень симптомов, типичных для СДВГ, составил 4,5%", - говорится в статье.

Калифорнийские ученые, подытоживая свое исследование, пишут о том, что "несмотря на другие варианты объяснений сложившейся картины, а также на отсутствие причинно-следственных связей [между использованием смартфонов и симптомами СДВГ], вполне вероятно, что современный уровень использования предлагаемых интернетом возможностей может играть определенную роль в формировании симптомов СДВГ".