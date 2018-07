19 июля 2018 г. Джо Реннисон и Макс Седдон | Financial Times Россия резко сократила средства, которые она держит в ценных бумагах казначейства США "Россия перестала быть одним из крупнейших держателей ценных бумаг казначейства США: она активно продавала имевшиеся у нее бумаги в тот самый период, когда усилилась международная критика в ее адрес", - пишут журналисты Financial Times Джо Реннисон и Макс Седдон. "То, что в мае она продала долгосрочные ценные бумаги казначейства США на 14 млрд долларов, означает, что средства, которые она в них держит, резко сократились по сравнению с вложениями на конец марта, составлявшими без малого 100 млрд долларов", - пишет издание, ссылаясь на официальную американскую статистику, опубликованную на этой неделе. "Сокращение вложений в мае означало, что Россия второй месяц подряд продавала ценные бумаги, и в результате на конец мая ее вложения составили 14,9 млрд долларов", - отмечает издание. Это совпало с новыми жесткими санкциями, наложенными США на Россию в апреле. "Похоже, Россия разволновалась из-за санкций и своей способности торговать казначейскими бумагами (США. - Прим. ред.) и потому продала их", - говорит Эндрю Бреннер (National Alliance Securities). "Российский Центробанк объяснил сокращение своих вложений попыткой уменьшить чрезмерную зависимость от одной категории активов. Но экономисты сказали, что этот шаг, вероятно, спровоцирован обеспокоенностью из-за санкционной политики США, поскольку в Конгрессе обсуждается несколько законов, которые введут в действие еще более жесткие меры - например, запрет покупать государственные долговые обязательства России", - пишет издание. Источник: Financial Times