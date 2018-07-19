Несмотря на международную мобилизацию в поддержку Олега Сенцова, Путин остается невозмутимым

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов находится в российской тюрьме. Сегодня 66-й день его голодовки, пишет журналистка французской Le Point Полина Линар.

Группа Pussy Riot, часто называемая феминистской панк-рок-группой, в понедельник получила 15 суток ареста за свою акцию во время финального матча ЧМ-2018. Четыре члена группы выскочили на футбольное поле в знак борьбы за политическую конкуренцию в России и за освобождение политзаключенных, в том числе Олега Сенцова. Его освобождения также потребовали деятели искусства разных стран, среди них знаменитый ПЕН-клуб, говорится в статье.

Кинорежиссер, который сегодня держит 66-й день голодовки, был заключен в тюрьму в России четыре года назад. Уроженец Крыма Олег Сенцов всегда выступал как убежденный проевропейский активист и противостоял аннексии Крыма Владимиром Путиным, отмечает журналистка.

Международная правозащитная организация Amnesty International назвала его судебный процесс 2015 года "сталинским" и "пародией на правосудие". По словам его адвоката, кинорежиссера избивали, чтобы он сознался в преступлении, указывает автор статьи.

Сразу после его ареста и заключения под стражу в Москве многие деятели кино по всему миру, такие как Кен Лоуч и Педро Альмодовар, мобилизовали свои силы и направили письмо Путину с просьбой об освобождении режиссера, пишет Линар.

В конечном счете в августе 2015 года Олег Сенцов был приговорен к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Сенцов счел такой приговор незаконным и в знак протеста 14 мая 2018 года объявил голодовку, передает журналистка.

Встревоженные тем, что чемпионат мира по футболу может отвлечь внимание от вопроса о десятках украинских политзаключенных в России, французские интеллектуалы сразу после окончания спортивного события выдвинули историю кинорежиссера на переднюю часть медийной сцены. Мать кинорежиссера, генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд, а также десятки писателей, деятелей кино и интеллектуалов, в числе которых писательница Лейла Слимани и кинорежиссер Жак Одиар, потребовали освобождения Олега Сенцова, говорится в статье.

Другие интеллектуалы, такие как эссеист Мишель Ельчанинофф и писатель Эммануэль Каррер, попросили Эммануэля Макрона потребовать освобождения Олега Сенцова во время его визита в Россию. По данным AFP, дело кинорежиссера обсуждалось в ходе визита Макрона в Кремль. Однако двумя главами государств не было принято никакого решения о каких-либо конкретных действиях. Российский руководитель остается равнодушным перед лицом международной мобилизации. Что касается кинорежиссера, то он серьезно ослабел от голодовки, подытоживает Линар.