Что дает новорожденным "душ" из бактерий влагалища?

Кишечная флора детей, появившихся на свет посредством кесарева сечения, отличается от флоры детей, рожденных естественным путем. Помощь в формировании иммунной системы новорожденных могут оказать вагинальные выделения матери, пишет на страницах Stern Марко Крефтинг.

Новый метод, получивший название "вагинальный посев", заключается в том, что за несколько минут до рождения во влагалище матери вставляется марлевый тампон, пропитанный стерильным физраствором. Впитавшимися в тампон вагинальными выделениями затем натирают новорожденного. "Часть жидкости также капают в рот", - говорит Сюзанне Штеппат из Немецкого союза акушерок.

По словам Фрака Лоувена из Немецкого общества гинекологии и акушерства, 90% клеток, находящихся на поверхности и внутри человеческого организма, являются бактериями. Как правило, они защищают нас от болезней и живут в гармонии с человеком. Однако так называемый микробиом детей, появившихся на свет посредством кесарева сечения, отличается от микробиома детей, родившихся естественным путем. Кишечная флора последних похожа на кишечную флору матери, так как в родовом канале ребенок глотает вагинальный секрет. Вагинальная и кишечная флоры очень похожи, отмечает Лоувен. При этом в кишечнике детей, родившихся с помощью кесарева сечения, обитают прежде всего бактерии, обычно оседающие на руках и лице - это первые бактерии, с которыми контактируют дети в родильном зале. "Подтверждено, что дети, родившиеся с помощью кесарева сечения, с большей вероятностью могут получить ожирение, диабет или аллергию", - сказал Лоувен.

По словам педиатра Михаэля Хауха, развитие здоровой кишечной флоры у детей, родившихся посредством кесарева сечения, длится на 3 месяца дольше, поэтому велик риск того, что за это время место благоприятных бактерий займут "неправильные" микроорганизмы.

По мнению Немецкого общества гинекологии и акушерства, доказательств того, что метод вагинального посева может иметь долгосрочный успех, пока не существует. Этот метод должен быть изучен в клинических исследованиях. Одно из них проводится сейчас в университетской клинике во Франкфурте-на-Майне, однако первые результаты появятся только через 4-6 лет. Франк Лоувен предостерегает от использования данного метода без соответствующих исследований. По его мнению, метод вагинального посева используется сегодня лишь как инструмент маркетинга, передает издание.

"Пока нет достоверных выводов о долгосрочной пользе и безопасности посева из вагинальных бактерий, молодым матерям стоит лучше положиться на метод, который уже миллионы лет помогает сформировать иммунную систему, - это кормление грудью", - советует педиатр Хаух.