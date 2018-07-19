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19 июля 2018 г.
19 июля 2018 г.

Ева Оэр | Tageszeitung

После уйгуров теперь и казахи?

Этническая казашка Сайрагуль С., бежавшая из Китая и обвиняемая в Казахстане в незаконном пересечении границы, рассказала перед судом о лагерной системе в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, передает журналистка немецкого издания Tageszeitung Ева Оэр.

На видеозаписях киргизского радиоканала "Азаттык" видно, как Сайрагуль С. рассказывает о том, что в исправительный лагерь были отправлены около 2,5 тыс. этнических казахов.

Из-за напряженных отношений между уйгурами, исповедующими ислам, и правительством Синьцзян считается нестабильным регионом. Тюркоязычные уйгуры испытывают на себе экономическое, политическое и культурное давление. По данным правозащитных организаций, уже больше года правительство отправляет уйгуров в исправительные лагеря, пишет Оэр.

Ранее 1,5 млн этнических казахов, проживающих в Синьцзяне, не сталкивались с подобным государственным давлением, однако теперь заявления Сайрагуль С. ставят обе страны в затруднительное положение, отмечает журналистка.

Источник: Tageszeitung


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