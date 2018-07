19 июля 2018 г. Эндрю Эллсон | The Times Элитные бренды, включая Burberry, сжигают товары, которые стоят миллионы "Мода - это ненадежный бизнес. А также очень расточительный, по крайней мере, согласно последним отчетам Burberry", - пишет The Times. "Люксовый бренд уничтожил не пользовавшиеся спросом товары на сумму 28 млн фунтов в течение прошлого года. Даже при их откровенно высоких ценах это соответствует более чем 20 тыс. их фирменных тренчей", - сообщает издание. Элитные бренды уничтожают не имевшие успех товары для защиты их интеллектуальной собственности и позиций бренда, по данным инсайдеров. Как утверждается, дизайнерские марки не хотят, чтобы их товары носили "неправильные люди" после того, как они появятся на "серых рынках" по сокрушительно низким ценам, говорится в статье. По словам аналитиков, отчасти проблема состоит в том, что Burberry слишком дорог на азиатских рынках, особенно в Китае. Это может объяснить, почему руководство компании заявило о планах сокращения цен в среднем на 4% в Китае на прошлой неделе, пишет газета. "В прошлом году оказалось, что непроданные стоковые товары H&M способствовали снабжению электричеством Вастераса, маленького шведского города. В прошлом году больше 15 тонн забракованных товаров ритейлера были отправлены на городскую электростанцию, чтобы их сжигали вместо угля", - говорится в статье. В этом году также выяснилось, что Richemont, компания, которой принадлежат бренды Cartier и Montblanc, уничтожила более 400 млн часов за два года, скупив неразошедшийся товар из ювелирных магазинов. Компания, как считается, приняла такие меры после суровых антикоррупционных мер в Китае, где элитные товары часто дают чиновникам как взятку, сообщает издание. Источник: The Times