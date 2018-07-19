Что случится с Европой, если Гольфстрим иссякнет?

Ранее большинство исследователей климата исходили из того, что ослабление теплого течения Гольфстрима приведет к похолоданию в Европе. Новое исследование говорит об обратном, сообщает журналист немецкого издания Die Welt Норберт Лоссау.

Гольфстрим переносит теплую воду Атлантического океана из Карибского бассейна в Европу. Поэтому зима в Европе не такая холодная, как в Северной Америке, несмотря на сравнительно одинаковую широту. Пальмы на южном побережье Великобритании также вряд ли можно было бы представить без Гольфстрима, пишет автор.

Еще в конце прошлого века профессор Штефан Рамшторф из Потсдамского института изучения климатических изменений предсказывал, что Гольфстрим может ослабнуть или вообще иссякнуть в результате изменений климата. Однако спустя 20 лет однозначных доказательств ослабления Гольфстрима пока найдено не было, в частности из-за того, что соответствующие измерения проводятся только с 2004 года и зафиксированные изменения могут считаться естественными. Рамшторф, тем не менее, убежден, что в долгосрочной перспективе, не ранее чем через 50 лет, Гольфстрим все же заметно ослабеет, передает издание.

Что произойдет в таком случае с Европой? В этом вопросе мнения ученых разнятся.

Согласно новому исследованию команды экспертов под руководством ученого Чена, опубликованному в журнале Nature, ослабление Атлантической меридиональной обратной циркуляции (АМОЦ) приведет к сильному увеличению температур по всему миру. Ученые аргументируют это тем, что в прошлом эта система течений Атлантического океана частично смягчала глобальный рост температуры, вызываемый парниковым эффектом, так как переносила тепло с поверхности в глубинные воды океанов. Если этот механизм будет ослаблен, то в водах Мирового океана будет накапливаться меньше тепла из атмосферы, и как следствие температуры будут расти, в том числе в Европе.

По мнению исследователя из Общества Макса Планка в Гамбурге Йоханна Юнгклауса, авторы исследования не предоставили доказательств своей теории. "Они исходят из того, что все температурные изменения в Северной Атлантике и большая часть теплового бюджета Мирового океана связаны с изменениями в системе Атлантической меридиональной обратной циркуляции. Они, например, не учитывают горизонтальное перераспределение тепла, к примеру, в субполярных круговоротах", - отметил эксперт.

Профессор Моджиб Латиф из Центра им. Гельмгольца по исследованию океана также скептически относится к методам данных ученых: "Нам неизвестно даже развитие АМОЦ во второй половине XX века, и мы также не знаем, как система течений будет развиваться в ближайшие десятилетия".

"Глобальное потепление будет продолжаться, пока мы не остановим выбросы парниковых газов - но оно не усилится из-за ослабления Атлантической меридиональной обратной циркуляции", - уверен Штефан Рамшторф.