19 июля 2018 г. Том Джекмен, Розалинд С. Хелдерман | The Washington Post Предполагаемый российский агент Мария Бутина должна остаться под стражей после утверждений прокуратуры, что у нее есть связи с российской разведкой "Россиянка, арестованная на этой неделе по обвинениям в том, что она является иностранным агентом, связана с агентами российской разведки и находилась с ними в контакте во время своего пребывания в США, как заявила Федеральная прокуратура в среду", - пишет The Washington Post. 29-летняя Мария Бутина также развивала "личные отношения" с консультантом республиканцев Полом Эриксоном, что было частью ее прикрытия, и предлагала секс, по крайней мере, еще одному человеку "в обмен на позицию в лоббистской организации", согласно судебному иску. После слушаний в среду вечером мировой судья Дебора Робинсон отклонила прошение Бутиной отпустить ее под залог, придя к заключению об отсутствии условий, гарантирующих то, что она вернется в зал суда, отмечает издание. "Когда она была арестована в воскресенье, она, как представляется, планировала уехать из Вашингтона и, возможно, из США, по словам прокуроров: ее квартира была забита коробками для переезда, и в последние дни она перевела деньги в Россию", - говорится в статье. "В новых обвинениях, изложенных в среду, Бутину впервые непосредственно связали с российскими службами разведки, изобразив ее как агента под прикрытием, поддерживаемого влиятельными покровителями, которые создали предлог для ее нахождения в США", - говорится в статье. "В судебных материалах, которые вполне могли быть позаимствованы из сериала "Американцы", прокуроры описали ее манипулирование политтехнологом из Южной Дакоты как часть ее замыслов и встречу для обеда с глазу на глаз в марте с российским дипломатом, подозреваемым в том, что он является сотрудником российской разведки, - и все под наблюдением агентов ФБР", - отмечает издание. В записке, написанной помощником прокурора Эриком Кенерсоном, говорится, что Бутина хранила контактную информацию сотрудников ФСБ и находилась, "вероятно, в контакте с ФСБ на протяжении всего ее пребывания в США". Среди документов, изъятых ФБР в доме Эриксона, была рукописная заметка под названием "Замечания об организации Марии "Русские патриоты в ожидании", согласно приложению к материалам дела, представленному прокуратурой. В заметке содержался вопрос: "Как ответить на предложение ФСБ о работе?" По словам прокуроров, главным российским контактом Бутиной был высокопоставленный правительственный чиновник, который соответствует описанию замглавы ЦБ России и бывшего сенатора от партии Путина Александра Торшина. По данным прокуратуры, непосредственно в сообщениях, которыми они обменивались в Twitter, она и Торшин согласились, что она может действовать только втайне, отмечает издание. В записке от марта 2017 года Торшин писал: "Вы превзошли Анну Чапман". "Кенерсон также предоставил фотографию Бутиной, стоящей рядом с бывшим послом России в США Сергеем Кисляком, который в частном порядке обсуждал санкции США в отношении России с вступающим в должность советника по национальной безопасности Майклом Флинном в декабре 2016 года", - говорится в статье. Как утверждают прокуроры, в ее сообщениях в Twitter, журналах чата и электронных письмах упоминается российский бизнесмен "с тесными связями с администрацией президента России" и то, что это неизвестное лицо часто ездит в США и упоминается в качестве "спонсора" в корреспонденции Бутиной. Источник: The Washington Post