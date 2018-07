19 июля 2018 г. Редакция | The Washington Post Путин хочет заставить замолчать одного из своих самых ярых критиков. Трамп охотно готов помочь Белый дом подтвердил, что президенты Трамп и Путин обсудили в Хельсинки "вопрос, который Путин позднее, на их совместной пресс-конференции, поднял в неуместной и настораживающей форме", пишет редакция The Washington Post, комментируя предложение Путина допустить американских следователей на допросы россиян, которых американский спецпрокурор Мюллер подозревает в правонарушениях, при условии, что будет обеспечен сходный доступ российских следователей к американцам, которых российские власти подозревают в противоправных действиях на территории РФ. Издание пишет: "Как оказалось, Путин пытался поставить знак равенства между расследованием Мюллера и зловещей российской кампанией против Билла Браудера - уроженца Америки, финансиста, который стал заклятым врагом Путина. После того, как его юрист Сергей Магнитский был взят под стражу и убит за разоблачение крупной аферы с участием высокопоставленных российских чиновников, Браудер убедил Конгресс принять Закон Магнитского от 2012 года, который повлек за собой наложение санкций на многих чиновников из клики Путина. Пытаясь добиться отмены санкций, правительство Путина попыталось выставить Браудера преступником, многократно и безуспешно добиваясь его ареста Интерполом". Газета полагает: российская сторона будет, в том числе, развивать версию, что Браудер направлял деньги на избирательную кампанию Хиллари Клинтон. Издание сообщает: Браудер утверждает, что никогда не жертвовал деньги на нужды г-жи Клинтон. "Те же обвинения (против Браудера. - Прим. ред.) были темой встречи в "Башне Трампа" 9 июня 2016 года между российским юристом Натальей Весельницкой и тремя высокопоставленными сотрудниками избирательного штаба Трампа", - пишет издание. "То, что в Хельсинки Путин озвучил те же утверждения о Браудере и г-же Клинтон, лишь подкрепляет аргументы в пользу того, что Весельницкая действовала в интересах Кремля, когда посетила "Башню Трампа". В свою очередь, то, что Трамп поспешил одобрить неискреннее предложение Путина допросить видных американцев об этих утверждениях, гармонирует с его альянсом с Путиным против Мюллера и системы юстиции США", - заключает издание. Источник: The Washington Post