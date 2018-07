19 июля 2018 г. Дэниел Баэр | The Washington Post Украина - это не страна, заявил Путин Бушу. Что он сказал Трампу о Черногории? Бывший постпред США при ОБСЕ Дэниел Баэр в статье для The Washington Post комментирует интервью Дональда Трампа Fox News, в котором тот назвал Черногорию агрессивной и предположил, что обязательства защищать ее могут втянуть США в третью мировую. Большинство комментаторов, по словам Баэра, ухватились за то обстоятельство, что Трамп нанес дополнительный ущерб НАТО и, несомненно, вызвал еще больше веселья в Кремле, публично поставив под вопрос Статью 5 Североатлантического договора. Однако этот случай любопытен еще и потому, что Путин, желая подорвать солидарность НАТО, может начать именно с Черногории, считает автор статьи. "В 2008 году Путин заявил изумленному Джорджу Бушу, что Украина - это не страна. Во время встречи один на один в понедельник сказал ли Путин Трампу - в той или иной форме - что "агрессивная" Черногория не должна быть в НАТО?" - пишет Баэр. В месяцы, предшествовавшие приглашению Черногории в НАТО, российские представители при ОБСЕ в Вене все активнее выражали свое мнение, вспоминает Баэр. "Они ни разу не высказались о присоединении Черногории к НАТО - вместо этого они, пытаясь настроить членов НАТО против этой затеи, с мелодраматизмом распространялись о политических разногласиях и беспорядках, рисуя картину неблагополучной и беспокойной страны, - пишет бывший постпред США в ОБСЕ. - Я понимал, что они делают, но помню, что подумал: "Удивительно, насколько русские неравнодушны к вступлению Черногории в НАТО". Впоследствии, по его словам, он понял: "Русские так беспокоились о создании препятствий членству в НАТО потому, что знали, что в результате у них станет меньше возможностей манипулировать Черногорией и шахматная фигура будет убрана с доски, на которой они стремятся бросить вызов Европе. И действительно, в месяцы, последовавшие за приглашением в НАТО, Россия продолжила свои попытки преградить Черногории путь, разжигая внутренние разногласия путем пропаганды, оплаченных протестов и даже попытки переворота. Ничего не вышло". "Сегодня Россия ведет ту же игру в стране, которая вскоре станет называться Северной Македонией", - добавляет Баэр. "Путин хочет иметь возможность дестабилизировать Черногорию и манипулировать ею не потому, что у него такая политика в ее отношении: он хочет использовать Черногорию как пешку в игре покрупнее, - считает автор статьи. - Он хочет, чтобы юго-восток Европы был местом, где он может разжигать беспорядки, усиливать напряженность и отвлекать внимание и ресурсы Европы. Он также желает подорвать правила международной системы, показывая, что у нас нет воли, чтобы обеспечить их соблюдение. Путин стремится испытать решимость международного сообщества не однократно, а раз за разом и каждый раз в большем масштабе. Россия нарушила суверенитет Молдавии, затем Грузии, потом Украины. Возможно, следующая цель - страна НАТО". Источник: The Washington Post