19 июля 2018 г. Карен Деянг, Мисси Райан, Антон Трояновский | The Washington Post Пока русские говорят об "устных договоренностях" на саммите, американские власти добиваются ясности "Через два дня после саммита президента Трампа с российским президентом Владимиром Путиным российские чиновники выступили с рядом заявлений о том, чего достигли два лидера, - передают Карен Деянг, Мисси Райан и Антон Трояновский в The Washington Post. - Как сообщил репортерам в среду в Москве российский посол в США Анатолий Антонов, на встрече в Хельсинки были достигнуты "важные устные договоренности", в том числе относительно сохранения договоров New Start (СНВ-III) и INF - важнейших договоренностей о контроле вооружений, будущее которых было под вопросом. Антонов также сказал, что Путин сделал "конкретные и интересные предложения Вашингтону" относительно того, как США и РФ могут сотрудничать в Сирии". "Однако у чиновников самых высших уровней в американской армии, с понедельника старающихся выяснить, о чем Трамп мог договориться в Хельсинки относительно вопросов национальной безопасности, в среду не было почти никакой информации, - говорится в статье. - В Пентагоне, где офицеры по связям с прессой не смогли ответить на вопросы СМИ о возможном влиянии саммита на армию, скудость информации выставила напоказ нелепый пробел в коммуникациях внутри президентской администрации. В частности, обнаруженная неуверенность по поводу московского предложения о некоей новой договоренности или новом подходе относительно Сирии поразительна, потому что в четверг генерал Джозеф Вотел, возглавляющий Центральное командование США, должен проинформировать репортеров о Сирии и других делах". "Трамп продолжил нахваливать свою личную встречу с Путиным и обед в расширенном составе с участием помощников как "огромный успех" и в Twitter пообещал "больших результатов", однако пресс-секретарь Белого дома Хэзер Науэрт сказала, что администрация "оценивает... три итога", которые она охарактеризовала как "скромные". Это создание отдельных рабочих групп из бизнес-лидеров и экспертов по внешней политике, а также итоговые встречи между сотрудниками Советов национальной безопасности обеих стран", - говорится в статье. "Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс перечислила несколько тем, которые обсуждались, в частности, "гуманитарная помощь Сирии, иранские ядерные амбиции, безопасность Израиля, ликвидация северокорейской ядерной программы, сокращение российского и американского ядерных арсеналов и, конечно, наша любимая тема - вмешательство России в наши выборы", - передают авторы. "Но хотя Трамп сказал депутатам на этой неделе, что они с Путиным "добились существенного прогресса в решении" этих и других задач, ни Сандерс, ни кто-либо еще из американских чиновников, начиная с Трампа, не сообщил никаких подробностей о том, что было достигнуто по данным направлениям, помимо, по выражению Сандерс, "начала диалога с Россией", - говорится в статье. Источник: The Washington Post