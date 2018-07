19 июля 2018 г. Вивиан Салама | The Wall Street Journal Белый дом думает над тем, чтобы позволить России допросить бывшего посла Белый дом рассматривает просьбу Владимира Путина о том, чтобы российским следователям позволили допросить ряд американцев, замешанных, по их словам, в преступной деятельности. Среди них и бывший посол США Майкл Макфол, пишет журналистка The Wall Street Journal Вивиан Салама. "Решение Белого дома обдумать предложение, а не отклонить его сразу же, вызвало тревогу среди бывших дипломатов и на Капитолийском холме", - сообщает автор статьи. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в среду подтвердила, что Путин и Трамп обсуждали стремление российских властей допросить ряд граждан США, в том числе Майкла Макфола. Она заявила: "Некоторый разговор об этом был, но со стороны США обязательств взято на себя не было. Президент со своей командой будет работать, и мы дадим вам знать, если в этом направлении будет что объявить". Макфол сообщил The Wall Street Journal, что "глубоко разочарован тем, что Белый дом имел возможность опровергнуть эту безумную выдумку об американских госслужащих, каким-то образом замешанных в нарушении российских законов, и решил этого не делать". Бывший посол в Израиле Дэн Шапиро заявил: "Те, кто работает на правительство США, должны знать, что их не будут подвергать опасности или предлагать авторитарным диктаторам в качестве разменной монеты. Президент Трамп, госсекретарь Помпео и администрация должны немедленно прекратить этот фарс". "Мы не выдадим России Макфола или любого другого американского госслужащего, чтобы их обвинили в несуществующих преступлениях. Белый дом должен немедленно ясно об этом заявить", - твитнул сенатор-демократ Марк Вагнер, занимающий высокое положение в сенатском комитете по разведке. В свою очередь, пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что не ознакомлена с комментариями Сандерс, но назвала абсурдными обвинения России в адрес граждан США. Источник: The Wall Street Journal