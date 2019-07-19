Фон дер Ляйен предостерегает от зависимости от путинского газа

Журналисты немецкого таблоида Bild Юлиан Райхельт и Пауль Ронцхаймер побеседовали с бывшим министром обороны ФРГ и новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Я осознаю то, что в Европейском союзе есть разногласия. Одно из них на деле является разногласием между Востоком и Западом, - отметила она в интервью. - Я думаю, очень важно его преодолеть. Я осознаю тот факт, что, например, люди в Центральной и Восточной Европе требуют больше внимания к себе и большего доступа к финансовым средствам. Я считаю важным найти общую основу".

Говоря о миграционной политике, фон дер Ляйен подчеркнула: "В этой теме важно избавиться от эмоций. Это задача новой Еврокомиссии, нового президента Европейского совета и нового Европарламента. (...) Миграция - это давняя проблема, и здесь нет простого решения. Мы должны интенсивно инвестировать в страны происхождения мигрантов, бороться с терроризмом и бедностью и давать людям перспективу. (...) Мы должны защищать наши границы с помощью Frontex. Мы должны реформировать Дублинскую систему, чтобы добиться большей справедливости и распределения обязательств".

Одной из тем, вызывающих разногласия в Европе, является также строительство газопровода "Северный поток-2". По мнению фон дер Ляйен, проект имеет как экономический, так и политический масштаб. "Существует опасность слишком сильной зависимости от российской энергии, - указала она. - Для диверсификации энергетики решающее значение имеют другие виды энергии. Нам нужна конкуренция и мы должны учитывать интересы наших восточных соседей".

"Россия - наш сосед и всегда будет нашим соседом. Но Кремль не прощает слабости. Поэтому я убеждена, что мы должны очень ясно дать понять, что мы всегда готовы продолжать диалог с позиции силы. И я думаю, в последние годы Европа и НАТО показали, что в этом конкретном пункте единство и ясность были правильным началом. (...) Введенные санкции - это наш ответ на нарушение Россией международного права. Улучшение ситуации зависит от России", - заявила новая глава Еврокомиссии.

Отвечая на вопрос журналистов о том, необходимо ли устанавливать четкие правила для политических партий, сотрудничающих с Путиным, фон дер Ляйен отметила: "Мы - свободный Европейский союз. Но мы обеспечиваем прозрачность в вопросах поддержки кампаний, зависимости и интересов. (...) В демократиях мы конкурируем с аргументами и фактами, а не посредством пропаганды".