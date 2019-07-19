В Арканзасе изнасилованная женщина вскоре не сможет сделать аборт без согласия своего насильника

"С 30 июля жительницы штата Арканзас в США должны получать согласие биологического отца плода на аборт, даже в случае изнасилования. Врачи будут подвергаться уголовному наказанию, если они сделают аборт, не уведомив об этом человека, давшего жизнь зародышу, который теперь считается "умершим членом семьи", - пишет журналистка Le Figaro Софиан Зайдзуне.

"Такое правило будет действовать и в случае изнасилования или инцеста. Женщина, забеременевшая от насильника, должна будут посоветоваться с ним, а значит, разыскать его, если она его не знает, дабы договориться о судьбе наследника. Если он откажется, то аборта не будет. Таков результат принятой в марте реформы закона 2009 года. В его тексте указывалось, что судьба покойного находится в руках его семьи. В марте законодатели включили плод в число соответствующих лиц и сочли, что оба родителя имеют равные права на эмбрион. Несовершеннолетним молодым женщинам понадобится согласие их родителей, то есть бабушек и дедушек зародыша", - указывает автор статьи.

"(...) Многие женские правозащитные организации уже вступили в борьбу против этого закона. Американский союз гражданских свобод (ACLU) выразил возмущение таким ограничением права на аборт в своем коммюнике", - говорится в статье.

"Каждый день женщины в Арканзасе и на всей территории Соединенных Штатов вынуждены биться за доступ к необходимой им медицинской помощи, а законодатели навязывают новые способы для того, чтобы закрыть клиники и сделать аборт невозможным", - пишет эта организация в тексте под названием "Единственный способ вывести арканзасских законодателей из кабинета врача - это перетащить их в суд".