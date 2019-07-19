27 оппозиционным кандидатам отказали в регистрации на выборах в Москве

"В субботу оппозиция планирует провести митинг в российской столице, чтобы заявить о невыносимом положении независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму", - пишет корреспондент французской газеты Liberation в Москве Люсьен Жак.

"(...) Впервые такие выборы оказались в центре внимания. Московская городская Дума (в городе нет муниципального совета) состоит из 45 депутатов, которые избираются в различных округах российской столицы, и выступает в качестве законодательного органа, уполномоченного принимать голосованием муниципальные законы и утверждать бюджет, составивший в 2019 году 2,6 триллиона рублей (почти 37 млрд евро). Но в состав Мосгордумы входят только 7 депутатов от "официальной" оппозиции (состоящей из КПРФ и ЛДПР) и нет ни одного депутата от "внесистемной" оппозиции, поэтому она стала регистрационной палатой для решений мэра Сергея Собянина. Во время последних выборов в 2014 году уровень явки едва достиг 20%", - указывает автор статьи.

"Однако при этом статус депутата Московской городской Думы обеспечивает право доступа ко всем администрациям и компаниям, действующим в городе, и позволяет задавать вопросы об их деятельности федеральным и муниципальным чиновникам, в том числе прокуратуре. Идеальная позиция для осуждения господствующей в российском государстве коррупции, которую оппозиция сделала своим коньком. И сейчас оппозиция стремится повторить свой подвиг сентября 2017 года. Тогда во время муниципальных выборов в Москве несколько кандидатов, поддержанных властями, проиграли представителям "Объединенных демократов", так назывался список, сформированный основными российскими оппозиционерами", - говорится в статье.

"В этом году было сделано все, чтобы защититься от нового разочарования. В наиболее спорных округах количество "независимых" кандидатов увеличивается: глава благотворительной организации, актер, бывший футболист, которые, как изобличает оппозиция, выдвинуты мэрией с целью разделения голосов", - отмечает Жак.

"Для "несистемных" кандидатов от оппозиции сбор подписей избирателей, которые позволили бы им выдвинуть свою кандидатуру, превратился в полосу препятствий. (...) Кандидаты от оппозиции обвиняются в подаче голосов людей, которые уже умерли, собранные ими подписи подвергаются тщательному анализу, некоторые из них сознательно портятся сотрудниками избирательных комиссий. Таким образом, 27 представителям либеральной оппозиции было отказано в регистрации на выборах в качестве кандидатов", - указывает Libération.

"В знак протеста Любовь Соболь, несостоявшийся кандидат из рядов сторонников оппозиционера Алексея Навального, в воскресенье объявила голодовку. Другие кандидаты ежедневно организуют пикеты в центре Москвы", - говорится в публикации.

"Я сдал комиссии 5 737 подписей вместо необходимых для меня 5 317", - вздыхает Александр Соловьев, один из кандидатов, который не допущен к выборам. В нескольких метрах от него Илья Яшин, которого тоже не зарегистрировали кандидатом на выборах в Мосгордуму, произносит проклятия в адрес мэра Москвы Сергея Собянина: "У меня сложилось впечатление, что эта история контролируется на федеральном уровне, а вовсе не в мэрии Москвы. Они хотят только рабских выборов, где все кандидаты утверждаются заранее".

Однако при низкой явке избирателей "относительно небольшой контингент недовольных довольно резко смещает общий итоговый результат", - заявил политолог и журналист Кирилл Рогов в сообщении, размещенном в его Facebook. "Это дает недовольным, нелояльным контингентам новый сигнал относительно эффективности их похода на выборы. Так было на губернаторских выборах прошлого года, когда на вторые туры (увидев шаткость положения власти) приходили новые, протестно настроение контингенты и просто сносили инкумбентов-губернаторов", - считает Рогов.

"Пока что протесты собрали только около тысячи человек. Первый большой митинг, запланированный на субботу, даст оппозиции возможность оценить реальную мобилизацию москвичей", - пишет автор статьи.

"У нас только одна цель - сообщить как можно большему числу людей о том, что произошло, - заключает Соловьев. - Если люди не мобилизуются ради этого, то мы ничего не сможем изменить".