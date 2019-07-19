Мечты Львова

"Они устали от войны и коррупции: в ориентированном на Запад Львове желание перемен, испытываемое многими украинцами, проявляется особенно ярко. Выборы в парламент, которые пройдут в воскресенье, могли бы принести такие перемены", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Новый украинский президент (...) хочет продолжить свое победное шествие и с помощью своей партии обеспечить себе в парламенте большинство, которое позволит ему комфортно править". Роман Фединяк - кандидат от партии Зеленского "Слуга народа". "Ему 23 года, он амбициозен и не имеет политического опыта - точнее, политического балласта - в киевском парламенте. Ведь большинство украинцев не доверяют своему парламенту из-за политического застоя и коррумпированности многих депутатов", - отмечает автор статьи Флориан Хассель.

Набережный квартал Львова, где Фединяк встречается со своими избирателями, является олицетворением относительно благосостоятельного Львова, но там за новыми высотками построили настолько узкую дорогу, что городские автобусы не могут по ней проехать. "Так, как здесь, происходит во многих местах", - говорит Фединяк. Сначала строят, а затем уже идет инфраструктура. "Или же городской совет принимает решение о строительстве в новых районах новой дороги, школы или детского сада. Но наши суды коррумпированы: и внезапно застройщику разрешают построить вместо школы еще одну высотку". (...) Такой или похожий диагноз можно поставить и остальной Украине. "Слуги народа" изменят в парламенте строительное право, обещает Фединяк".

5 лет назад 57-летняя Татьяна Сопова бежала в Львов со своим мужем Михаилом от войны в родном Луганске. "Только когда мы закончим войну и победим коррупцию, ситуация на Украине наконец-то будет меняться к лучшему", - говорит Михаил. На президентских выборах Соповы не голосовали за Зеленского. Тем не менее, они надеются на "перемены к лучшему" и размышляют над тем, чтобы проголосовать за его партию. Согласно опросам, сделать это намереваются 43% избирателей. Газета "Зеркало недели" считает, что Украина стоит перед "сменой поколений на политическом Олимпе": решающее значение имеют теперь не накопленные годами знание и опыт работы в парламенте, а молодость, смелость и политическая благонадежность", - передает издание.

"Этим критериям соответствует не только Роман Фединяк. Его коллега по партии 34-летняя Катерина Шубка (...) была шокирована, когда после получения юридического образования она столкнулась с реальностью украинской прокуратуры. "Во время учебы я усвоила, что прокуроры соблюдают законы и обеспечивают справедливость. В реальности прокуратура работает как в советские времена: прокуроры вмешиваются там, где им не место, они целенаправленно действуют против отдельных лиц, и здесь работает принцип количества вместо качества". В качестве депутата Шубка намерена "вернуть украинцам веру в суды".

"Правда, не только предвыборная борьба "слуг народа" представляет собой смешение профессиональных знаний и политической неопытности", - отмечает Хассель. Так, Святослав Вакарчук, участник музыкальной группы "Океан Ельзи", согласно опросам 2018 года, мог бы даже стать президентом, если бы выдвинул свою кандидатуру. В середине мая Вакарчук основал партию "Голос". Согласно прогнозам, "Голос" пройдет в парламент - и является, таким образом, вероятным коалиционным партнером "Слуги народа". "Главной целью своей партии Вакарчук провозгласил "деолигархизацию", подрыв могущественной монополии некоторых миллиардеров в экономике, СМИ и парламенте. Но и Зеленский обязан своим избранием вызывающему много споров олигарху Игорю Коломойскому: его телеканал 1+1 неустанно агитировал за Зеленского", - указывает издание.

"Зеленский - проект Коломойского", - считает 63-летняя учительница Людмила Гринева. Она спросила кандидатку от партии "Голос" Галину Васильченко на одном из ее выступлений: "Что конкретно вы собираетесь делать, чтобы наконец подорвать влияние олигархов?". Васильченко, по ее словам, ушла от ответа. Тем не менее, в воскресенье она намерена выбрать "Голос", - пишет Süddeutsche Zeitung. - "Если мы пойдем вместе с людьми Зеленского, мы, возможно, сможем предотвратить худшее в парламенте. А если мы останемся одни с "Голосом", в парламенте по крайней мере будет один настоящий голос оппозиции", - говорит она".