19 июля 2019 г. Алек Лун | The Telegraph Тайна вокруг "развода" короля Малайзии углубляется после того, как его жена-российская модель опубликовала романтическое видео "Российская модель, которая вышла замуж за бывшего короля Малайзии, на фоне слухов о том, что он развелся с ней, опубликовала романтическое видео их танцующей пары", - передает The Telegraph. "49-летний cултан Келантана Мухаммад V в этом месяце, как сообщают малайзийские и российские СМИ, завершил оформление развода с 27-летней королевой красоты Оксаны Воеводиной всего через несколько недель после рождения первого сына пары в Москве. Они поженились в июне 2018 года в ходе роскошной церемонии в Барвихе, статусном пригороде Москвы, где проживают многие богатые и влиятельные люди России, - сообщается в публикации. - Воеводина, которая получила титул "Мисс Москва" в 2015 году, обратилась в ислам, приняв имя Рихана Оксана Петра". "Однако сказочная свадьба спровоцировала полемику в родной и преимущественно мусульманской стране короля - прошлое невесты, которая была моделью, демонстрирующей нижнее белье, вызвало недовольство консерваторов. Кроме того, у других королевских особ вызвала обеспокоенность возможность того, что королева красоты может быть коронована как настоящая королева Малайзии". "Султан Мухаммад V оставил титул короля (...) в январе, и это стало первым подобным отречением с тех пор, как Малайзия получила независимость от Британии в 1957 году. (...)", - напоминает газета. "Подруга Воеводиной рассказала российским СМИ, что они расстались, по-видимому, по решению султана. Русская королева красоты, как представляется, была против этого шага. В среду она опубликовала старое видео, где запечатлены она и бывший король, и демонстрируют взаимную привязанность. (...)", - передает The Telegraph. "Согласно New Straits Times, подлинность копии свидетельства о разводе, опубликованная в интернете, подтверждена (...)", - говорится в публикации. Источник: The Telegraph