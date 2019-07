19 июля 2019 г. Майкл Эванс | The Times НАТО сталкивается с кризисом в связи с покупкой непокорной Турцией российского военного комплекса "Как сообщили вчера высокопоставленные источники в США, беспрецедентный разрыв между Соединенными Штатами и Турцией в связи с приобретением ею вызывающей противоречия российской системы вооружения спровоцировал крупнейший кризис в НАТО за последние десятилетия", - передает The Times. "Отношения между двумя членами НАТО продолжили ухудшаться после официальной отмены администрацией Трампа закупки Турцией самого современного американского истребителя-невидимки. Этот шаг был предпринят в ответ на решение президента Эрдогана купить российский зенитный комплекс С-400, который несовместим с системами ПВО НАТО. С-400, один из лучших в своем роде в мире, может одновременно отслеживать несколько целей и сбивать их", - передает газета. "Чиновники Пентагона заявили, что прекращение участия Турции в программе истребителей F-35 Lightning II стоимостью несколько миллиардов долларов было неизбежным. Они заявили, что российские технические советники, которые на протяжении пяти лет будут помогать Турции эксплуатировать систему С-400, могут собрать разведывательные сведения о секретной технологии "стелс" - сверхмалой заметности F-35", - отмечается в публикации. "Двойные решения Анкары и Вашингтона будут означать, что после того, как С-400 будет приведена в рабочее состояние (а первые элементы уже прибыли), Турция больше не будет полноценной частью сетей ПВО НАТО, которые играют решающую роль в сдерживании российской военной агрессии против западного альянса", - подчеркивает газета. "США правы в отмене продаж F-35 Турции, но это создает реальную проблему для НАТО, - заявил The Times генерал Джек Кин, бывший заместитель начальника штаба армии США и независимый советник президента Трампа. - Приобретение системы С-400 буквально бросает вызов политике НАТО против приобретения российских военных систем и является недопустимым. У нас не было такой напряженности между странами НАТО на протяжении десятилетий". Тем не менее, он подчеркнул сохраняющуюся ценность Турции для НАТО - единственного мусульманского члена альянса - как "моста на Ближний Восток и в Азию и наиболее стратегически расположенной страны в альянсе". "Отношения между США и Турцией вступают в серьезный кризис, и я подозреваю, что он будет глубоким и продолжительным, - заявил Эрик Эдельман, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона и посол в Турции. - Уже в течение некоторого времени Турция не была надежным союзником НАТО, но механизма для исключения плохих союзников нет. Турция - важная страна, и полностью демократическая Турция может и должна быть сильным союзником США и НАТО". "По словам высокопоставленного дипломатического источника, сделка Эрдогана с президентом Путиным сыграла на руку замыслу российского лидера по подрыву НАТО", - передает The Times. "Покупка Турцией C-400 и отказ от сопоставимой системы противовоздушной обороны American Patriot вызвали серьезные сомнения в продолжении военного сотрудничества с турками. Официальные лица Пентагона настаивают, что официальное решение о запрете на поставки Турции любых оставшихся F-35 не изменит важных стратегических отношений. Однако уже есть вопросы относительно будущих военных учений, в которых использование воздушного пространства Турции будет играть важную роль. Также поднимаются вопросы об использовании НАТО турецкой авиабазы в Инджирлике на юге страны. (...)", - указывается в публикации. Источник: The Times