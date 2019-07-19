Насколько виноват был Кеннеди-младший?

"В ночь с 18 на 19 июля 1969 года в автомобиле американского сенатора погибла Мэри Джо Копечне. Это, несомненно, был несчастный случай, - пишет немецкое издание Die Welt. - Но был ли он связан с алкоголем, изменой или попыткой изнасилования?"

"Эдвард "Тед" Кеннеди был четвертым сыном Джозефа П.Кеннеди и его жены Розы. Все три его старших брата умерли насильственной смертью (...). Тед также был замешан в смертельном деле, которое тогда вызвало много вопросов, никогда не было раскрыто и поэтому по сей день является предметом теорий заговора. Возможно, и потому, что Тед, будучи сенатором от штата Массачусетс, был влиятельным человеком", - повествует журналистка Антониа Клайкамп.

"18 июля 1969 года он пригласил шесть особенно активных девушек из команды своего убитого брата Роберта на парусную регату на фешенебельном острове Мартас-Винъярд у побережья Массачусетса. Затем в загородном доме на соседнем острове Чаппакуиддик состоялась вечеринка, на которую пришли пять друзей Кеннеди - все женаты, как и он сам, все без своих жен и детей, но с большим количеством алкоголя", - говорится в статье.

"Согласно расследованию ФБР, вечером 18 июля 1969 года в доме было выпито около 6 литров водки, виски и рома, а также два ящика пива", - передает издание.

Среди приглашенных была и Мэри Джо Копечне, которой скоро должно было исполниться 29 лет. Около 23:15 Тед Кеннеди предложил довезти ее до отеля на острове Мартас-Винъярд.

"Однако на одной-единственной дороге предположительно сильно пьяный сенатор Массачусетса сбился с пути - и вместо того, чтобы повернуть налево к парому, поехал направо в сторону Атлантического океана. Дайк-роуд привела его и Мэри Джо на другой конец острова к деревянному мосту, у которого не было ограждений и который в целом был недостаточно безопасным. Кеннеди явно ехал слишком быстро и потерял контроль над автомобилем, - повествует издание. - Его машина сорвалась в воду и пошла ко дну".

"Кеннеди, по его собственным словам, охватил смертельный страх, так как он не мог открыть дверь. Спустя несколько секунд ему удалось это сделать; он быстро выплыл, огляделся и начал искать Мэри Джо, но ее не было. По его словам, он даже нырнул еще раз, но не смог добраться до машины из-за сильного течения", - говорится в статье.

Он пешком отправился в дом, и потом, вернувшись с двумя своими знакомыми, пытался добраться до машины - но снова безуспешно. Вместо того, чтобы проинформировать о случившемся полицию, Тед Кеннеди отправился спать в свой отель. В полицию он обратился лишь на следующий день, отмечает Клайкамп.

По мнению Джона Фаррара, который позднее достал из воды тело Мэри Джо Копечне, она не захлебнулась, а умерла от удушья. Возможно, она еще пару часов была жива, однако узнать это было невозможно, так как вскрытие не производилось.

Странными были и показания помощника шерифа, который в ночь на субботу якобы увидел на Дайк-роуд автомобиль с мужчиной и женщиной, но как только приблизился к нему, автомобиль резко развернулся и быстро уехал в направлении моста.

"Такие факты неизбежно привели к тому, что история обросла домыслами, - пишет Die Welt. - Например, о том, что Тед Кеннеди, хотя и предложил Мэри Джо отвезти ее домой, на самом деле хотел заняться с ней сексом. Когда к ним приблизился помощник шерифа, сенатор якобы уехал в панике - будучи женатым мужчиной и политиком, он не мог быть пойманным с поличным с девушкой, которая была на 8 лет младше него".

"Согласно другой версии, которую распространяли преимущественно его явные противники, речь и вовсе шла об изнасиловании. Доказательств ни одной, ни другой версии не было", - говорится в статье.

После несчастного случая Тед Кеннеди признал себя виновным в том, что неправомерно оставил место происшествия, и был приговорен к двум месяцам лишения свободы условно. Семья Копечне получила 140 тыс. долларов компенсации. Сенатор остался на своей должности и в 1970 году был переизбран с 62% голосов.

Вплоть до своей смерти в 2009 году Кеннеди оставался сенатором от штата Массачусетс и влиятельным политиком. Однако, пишет Die Welt в заключение, после неудачной попытки участия в президентских выборах в 1980 году, на более высокие посты он больше не пробивался - ведь тогда несчастный случай на острове Чаппакуиддик снова стал бы темой для обсуждений.