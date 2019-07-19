Любят ли нас кошки и собаки или же живут с нами только ради еды?

"Будь то собака, кошка или птица: мы любим наших питомцев и готовы ради них на все, - пишет немецкое издание Die Welt. - Однако многие хозяева часто задаются вопросом: взаимны ли эти чувства? Как сильно любят нас наши домашние животные?"

"Чтобы правильно понять возможные чувства и ощущения наших домашних животных, для начала нам стоит прояснить, о какой форме любви мы говорим, - отмечает журналистка Юлия Хазе. - Ведь любовь может быть разной. (...) Древние греки очень точно обозначали эти различия. Так, любовь, основанную на сексуальном влечении, они называли "эрос", любовь между членами семьи - "сторге", а любовь, выражающуюся в дружбе, - "филия". К какой же категории относятся чувства, которые, возможно, испытывают к нам домашние животные?"

Наибольшую симпатию к человеку проявляют собаки. "Поведению собак были посвящены многочисленные исследования, которые привели ученых к выводу о том, что собаки активно ищут близости к человеку. (...) Это проявляется и в биохимических процессах в организме собак, контактирующих с людьми. Так, например, у них понижается кровяное давление, когда мы их гладим. Животные также чувствуют боль расставания и страх, когда мы их покидаем". Похожие чувства испытывает и человек, и это также выражается и на гормональном уровне. В частности, речь идет о гормоне окситоцине, который также называют "молекулой любви". "У всех млекопитающих этот гормон вырабатывается, например, когда они испытывают сексуальное возбуждение. Но его уровень также растет и когда мы видим человека, которого мы любим, особенно если это близкий родственник. Интересно, что выбросом окситоцина собаки реагируют не только на общение с другими собаками, но и на общение с людьми. Среди млекопитающих это крайне редкое явление", - отмечается в публикации.

"Похожим образом реагируют и кошки. Исследование Университета Клермонт-Грэдуэйт показало, что у кошек растет уровень окситоцина, когда их гладят хозяева. Однако в сравнении с собаками у кошек вырабатывается в 5 раз меньше окситоцина. Получается, кошки "любят" нас в пять раз меньше, чем собаки, пишет автор исследования Пол Зак".

Тем не менее, результаты исследования показывают, что с кошками и собаками нас связывает своего рода семейная любовь. При этом о любви эротической речь не идет, несмотря на то, что собаки имеют склонность "пристроиться" к нашим ногам - с сексуальным влечением это никак не связано, пишет издание. Некоторые эксперты интерпретирует это как доминантное поведение, другие считают, что так собаки "выпускают пар".

Таким образом, кошки и собаки не видят в нас своего потенциального партнера, а питают к нам чувства, которые мы испытываем, например, к нашим родителям или братьям и сестрам, то есть, как сказали бы древние греки, речь идет о "сторге", отмечает Хазе.

Несколько иначе дела обстоят с нашими пернатыми друзьями, продолжает издание. Птицы испытывают к своим хозяевам чувства, которые скорее похожи на "эрос". Так, например, если гладить попугая в определенных местах - по спине или, например, под крыльями, - "он часто воспринимает это как прелюдию и начинает вырабатывать половые гормоны", говорится в статье.

"Есть и еще одна форма любви, которую делят с нами большинство животных. (...) Будь то морская свинка, черепаха или змея - всех домашних животных объединяет любовь к наполненной миске с едой. Отношения с нами животные рассматривают как своего рода надежную дружбу, ключевым моментом которой является гарантированное питание. И даже если нам это может показаться несколько эгоистичным, это все же знак лояльности и доверия в духи "филии", любви между друзьями. А дружба, как часто говорят, это чистейшая и наивысшая форма любви", - резюмирует Die Welt.