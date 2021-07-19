На востоке без перемен

"Парламентская оппозиция - это карманная оппозиция", - совершенно откровенно заявляет в интервью Тимофей Шевяков. Политолог знает, о чем говорит, с 1995 он сопровождает парламентские и президентские выборы в России, из собственного опыта знаком со сложной структурой власти в российской политике. Его ожидания от предстоящих выборов? "Никаких значительных изменений", - пишет издание Tagesstimme.

При этом на бумаге на карту поставлено очень многое, когда осенью этого года в России будут снова выбирать новый парламент. Огромная страна на Востоке не только голосует в девяти разных часовых поясах, но и имеет выбор между очень разными партиями. От левых и правых националистов, либеральных экономистов-реформаторов до партий пенсионеров -выбирать можно из всего, что только можно представить в политической системе координат. Но на самом деле, по крайней мере, с точки зрения Шевякова, есть несколько более или менее дружественных Путину течений внутри парламента и безнадежно разделенная оппозиция вне парламента.

Коммунисты как вентиль для спускания пара

Политолог явно не включает "Коммунистическую партию Российской Федерации" (КПРФ) в эту оппозицию. Потому что в парламенте она, по сути, выступает как "левое крыло" Кремля. При этом в начале 1990-х партия, считающая себя преемницей советской КПСС, была явно основана как антисистемная. В 1995 году она получила 22,3% голосов - значительно больше, чем тогдашняя кремлевская партия, и стала сильнейшей. По сей день партия живет за счет своего нимба представительницы проигравших при смене власти и сильнейшей оппозиции тогдашнему президенту Борису Ельцину. Федеральное агентство гражданского образования Германии, тем не менее, по-прежнему называет Коммунистическую партию "единственной более или менее независимой оппозиционной партией в России.

Такими коммунисты и были до 1996 года, но после нескольких переговоров между лидером партии Геннадием Зюгановым и Борисом Ельциным партия, по мнению Шевякова, стала постепенно превращаться в "вентиль для спускания пара". В результате КПРФ потеряла влияние на электорат. Только в контексте более широких дебатов в парламенте она иногда высказывает открытую критику в адрес правительства, например, когда речь заходит об урезании социальной поддержки. Тогда и лидер партии Зюганов выходит на ринг и громко критикует коррупцию и бюрократию. Но в итоге "фракция КПРФ годами голосует именно так, как требует Кремль", считает Шевяков. Коммунисты в конечном итоге являются в России стабилизирующим фактором, который связывает протестный электорат и удерживает его от других групп. Они не хотят брать на себя власть, а хотят пользоваться своим парламентским статусом. Настоящей оппозиции "не видно". Это касается и правой ЛДПР под предводительством Владимира Жириновского. Иногда она называет себя "партией центра", но, по сути, также является лояльной к правительству и не приемлющей никакой оппозиции. С начала эры Путина ЛДПР, как правило, соглашалась с российским правительством и заметно неохотно выступала с критикой.

Пока без изменений

При этом оппозиционный потенциал здесь определенно есть, потому что в опросах этого года правящая партия "Единая Россия" далека от своих рейтингов одобрения последних нескольких лет. Многие россияне недовольны, но недостаточно недовольны, чтобы голосовать за внепарламентскую оппозицию. Потому что внутри страны она гораздо больше разобщена, чем когда бы то ни было. Даже Шевяков, когда его спрашивают, не может назвать настоящего лидера оппозиции. По его мнению, существует нехватка "новых лиц". Ситуация, которая "известна также и на Западе". Но пока Ангеле Меркель предстоят последние месяцы своего пребывания на посту канцлера, у Владимира Путина есть еще три года президентства. Тогда, по словам Шевякова, партийная структура может быстро измениться. Но до тех пор для россиян, как и для других стран, справедливо утверждение: на востоке без перемен. В этом мало что изменит даже открытое выражение симпатии к надежде Запада Алексею Навальному.

Но в этом есть свой смысл, ведь "стабильность в нестабильном мире" может привести к новой эре сотрудничества, особенно в период после коронавируса. В конце концов, Россия Владимира Путина в целом зарекомендовала себя как надежный партнер. Завершение строительства газопровода "Северный поток-2" - хорошее свидетельство этого партнерства. Даже возможный плохой результат партии Путина осенью этого года ничего в этом не изменит. После выборов Путин все также будет иметь "комфортное большинство в парламенте" и не будет видеть необходимости во внешнеполитическом профилировании. "Если европейцы не дадут американцам подстрекать себя, нам всем предстоит мирное время в Европе", - призывает Шевяков к миру во время телефонного разговора.

Возможно, кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Армин Лашет мысленно представлял себе это спокойное время, когда несколько дней назад призывал к диалогу с Россией. С точки зрения внешней политики он "необходим", считает Лашет.