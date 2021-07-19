Европа должна перестать просто реагировать

"Европа, которая хочет сохранить свою безопасность, должна вести переговоры с Россией. Гипотезы, на которых в прошлом основывалась ее политика, не соответствуют действительности", - пишет на страницах немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Крумм, глава представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Вене.

"Учитывая существующую напряженность, напрашивается вопрос о том, являются ли гипотезы, на которых в прошлом основывалась политика ЕС, правильными: статус-кво европейской безопасности и отношения с Россией якобы не оптимальны, но в основном стабильны; Россия - государство, находящееся в политическом и экономическом упадке; средне- и долгосрочные риски политики безопасности ЕС и США малы".

"Все три предположения не соответствуют действительности, - считает Крумм. - Во-первых, состояние европейской безопасности вызывает беспокойство. Соглашения о разоружении расторгнуты, соседские отношения между ЕС и Россией нельзя назвать ни безопасными, ни стабильными, ни процветающими".

"Под вопросом и то, произойдет ли и, если да, то когда, крах российской экономики, который так часто предсказывают уже много лет. А это, в свою очередь, ставит под сомнение предположение о том, что санкции являются проверенным средством достижения изменения курса Кремля. Хотя санкции, безусловно, усилили давление на российскую экономику, на самом деле она достаточно стабильна, чему способствуют растущие цены на нефть и грамотная макроэкономическая политика", - указывает автор статьи.

"В то же время возросли риски безопасности. Россия активна и использует свою военную мощь, чтобы бросать вызов Западу. (...) В последние годы значительно возрос риск серьезных кризисов из-за просчетов и связанных с ними неправильных действий".

"Такое развитие событий не соответствует интересам Германии и ЕС. Общеевропейской безопасности не достичь путем продолжения текущей политики. Желание того, чтобы Россия дала слабину из-за политических и экономических трудностей и снова обратилась к Западу, не исполнится", - говорится в статье.

"Внутри- и внешнеполитическое развитие России, за которым так эмоционально наблюдают ЕС и США, привело к ментальному оцепенению на Востоке и Западе - там царит растерянность. При этом первый шаг очевиден: необходимо четко сформулировать собственные интересы в европейской политике безопасности".

"Это, прежде всего, соседство, с которым тесно связана идея европейского суверенитета. ЕС должен добиться того, чтобы он мог проецировать там свою идею стабильной, более безопасной и процветающей Европы. Другой интерес представляют переговоры по конвенциональному, а также ядерному разоружению. Их нельзя оставлять на усмотрение США и России", - пишет Крумм.

"Инструмент для реализации этого называется переговорами. (...) Они не обязательно должны сразу привести к результату. Важно хотя бы сделать попытку и не исключать результат с самого начала".

"Неустойчивое состояние европейской безопасности делает неизбежным для ЕС вступление в переговоры с Россией с целью деэскалировать угрозы в Европе и начать процесс стабилизации. Помимо ЕС и России, в формулировку интересов должны быть включены и те государства, чьи угрозы значительно возросли в последние годы, прежде всего Украина", - говорится в публикации.

"Только тогда можно будет говорить о темах, которые ЕС обозначил в своей последней совместной декларации по России - здравоохранение, климат, окружающая среда и роль гражданской инициативы".

"Настало время, чтобы Германия и ЕС, наконец, снова действовали во внешней политике, а не реагировали. Чем четче формулировка интересов, которые, конечно же, не могут не учитывать ценности, тем проще постоянно пересматривать их и корректировать. Пассивности Кремля в поисках путей выхода нужно противопоставить совместную политику, основанную на интересах и силе. Сложно? Да. Невозможно? Нет", - резюмирует Крумм.