МКБ раскрыл расширенную версию ESG-стратегии на 2021-2023 годы

Планировать и выстраивать образ устойчивого будущего возможно только при наличии четко обозначенных стратегических ориентиров. Московский кредитный банк (МКБ) в числе первых российских банков публикует расширенную версию "Стратегии в области устойчивого развития 2021-2023".

Стратегия представляет собой верхнеуровневый документ, который определяет ориентиры в области устойчивого развития, содержит среднесрочные цели и ключевые показатели эффективности на ближайшие три года.

Придерживаясь международных принципов устойчивого банкинга, МКБ определил для себе следующие ESG - цели в качестве ключевых направлений развития:

- управление прямым воздействием;

- управление косвенным воздействием;

- добровольные инициативы;

- взаимодействие с заинтересованными сторонами и прозрачность деятельности.

Утвержденные цели и показатели на 2021-2023 гг. охватывают все значимые для банковской среды экологические аспекты: рациональное использование водных ресурсов, обращение с отходами, предотвращение изменения климата и сокращение энергопотребления. А также социальные аспекты: обучение сотрудников вопросам устойчивого развития, повышение вовлеченности и удовлетворенности сотрудников.

В стратегии также отражено комплексное обязательство по развитию и сертификации интегрированной системы менеджмента в области охраны окружающей и социальной среды, здоровья и безопасности, энергоэффективности и энергосбережения (ИСМ), что было ранее утверждено Наблюдательным советом как одно из приоритетных направлений деятельности банка, а также цели МКБ по расширению портфеля устойчивых проектов. Стратегия сформирована экспертами управления устойчивого развития с участием и при поддержке всех ключевых подразделений банка.

Ознакомиться с документом можно на сайте банка в разделе Раскрытие информации и конфиденциальность.

"Приверженность принципам устойчивого развития является одним из важнейших элементов прочного фундамента, на котором строится стратегия МКБ. Профессиональная команда, наличие грамотно выстроенной инфраструктуры, поддержка ESG-инициатив как высшим руководством, так и сотрудниками, стремление к инновационным решениям - все это находит отражение в наших достижениях и позволяет МКБ быть одним из лидеров устойчивого финансирования на российском рынке. Мы уверены, что реализуемая стратегия в области устойчивого развития позволит МКБ не только преодолеть внешние вызовы и поддержать нашу рыночную конкурентоспособность, но и повысить наш вклад в создание лучшего будущего для новых поколений", - прокомментировал Владимир Чубарь, председатель правления МКБ.