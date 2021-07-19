Риски эскалации между Баку и Ереваном

"(...) Увеличение числа военных инцидентов на границе между Арменией и Азербайджаном ставит под сомнение возобновление переговоров между двумя странами. Между тем, сохранение у власти премьер-министра Армении Никола Пашиняна после июньских досрочных парламентских выборов успокоило Баку. Власти Азербайджана опасались возвращения к власти оппозиции, угрожавшей разорвать трехстороннюю декларацию от 9 ноября 2020 года, положившую конец 44-дневной войне. Документ подписали Никол Пашинян, а также президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин", - пишет журналист Эммануэль Гриншпан в Le Monde.

"Вновь открывшимся обстоятельством стали последние столкновения, которые произошли в 50 км к югу от столицы Армении Еревана. Не в спорном регионе Нагорный Карабах, а на окраине Нахичевани, азербайджанского эксклава, зажатого между Арменией и Ираном. В среду, 14 июля, в перестрелке был убит армянский военный и ранен азербайджанский военный. В пятницу в том же месте произошло еще одно столкновение, в результате чего никто не пострадал. В последние дни также произошли перестрелки в окрестностях города Шуша (Шуши по-армянски), в самом сердце Нагорного Карабаха, под носом у 2 тыс. российских миротворцев, дислоцированных в этом районе. Два вражеских лагеря снимают с себя ответственность за каждый инцидент", - говорится в статье.

"Российско-турецкий мониторинговый центр, созданный в январе 2021 года для предотвращения подобных инцидентов, никак не отреагировал. Столь "показательное молчание можно объяснить отсутствием консенсуса между представителями России и Турции", - указывает политолог Шахин Джафарли из Бакинского исследовательского института. По его мнению, эта неустойчивая ситуация является следствием формулировки трехстороннего соглашения "в очень русском духе": "Бомба замедленного действия, потому что она допускает противоречивые толкования". Согласно статье 1, силы противника сохраняют позиции, занятые на момент подписания. Но в статье 4 говорится, что "миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом вооруженных сил Армении". Такой вывод никогда не производился, к большому разочарованию Баку. Поэтому Шахин Джафарли интерпретирует инциденты на границе как "энергичную политику азербайджанского государства, которое пытается диктовать свои условия, оказывая давление на другую сторону".

(...) "Определение границ между нашими двумя странами - очень сложный процесс, который должен решаться в конструктивном духе" - сказал Le Monde Эльчин Амирбеков, помощник первого вице-президента Азербайджана. По его мнению, эти инциденты "создали армянские военные для того, чтобы подорвать трехстороннее соглашение, либо из-за беспорядка, царящего в их командовании".

"Нынешний помощник и бывший посол в Париже в последние месяцы наблюдал "замедление по некоторым досье", которое он связывает "с избирательной кампанией в Армении. Мы ждем формирования нового правительства Армении, чтобы возобновить уже начатую работу. Президент Алиев выразил готовность работать над двусторонним соглашением о прочном мире, который является источником общего процветания".

"Враждебность между двумя странами, судя по всему, не утихла после войны, но переговоры через Россию позволили добиться определенного прогресса начиная с июня. Азербайджан неохотно освобождает армян, взятых в плен после прекращения огня, в обмен на карты, на которых показаны районы, заминированные армянскими вооруженными силами в Нагорном Карабахе. За последние три десятилетия они установили сотни тысяч наземных мин в надежде сдержать наступление противника", - отмечает автор статьи.

"В июне Армения выдала карты с указанием 97 тыс. мин в обмен на 15 заключенных. (...) Эти карты имеют решающее значение для Баку, где с момента окончания боевых действий 16 мирных жителей были убиты и более 100 получили ранения из-за мин. По оценкам властей, для завершения очистки Нагорного Карабаха потребуется более десяти лет. "К сожалению, мы не можем на 100% полагаться на карты, исходящие от армян. Взаимного доверия не существует ", - сетует Эльчин Амирбеков.

"Не существует доверия и в отношениях между Азербайджаном и странами Запада. Когда Баку 9 июля организовал визит послов в Шушу, символический город для завоевания Нагорного Карабаха, откликнулись 46 стран. Но ни один представитель из стран Минской группы (Франция, США, Россия) не приехал, а также из Германии. (...) Ильхам Алиев поддерживает хорошие отношения с Владимиром Путиным, а с Вашингтоном, и особенно с Парижем, связь резко ухудшилась", - комментирует журналист.

(...) "Армения близка к Москве, потому что от нее зависит ее безопасность, ей также удалось сблизиться с Евросоюзом. После парламентских выборов, результаты которых оказались явно обнадеживающими, Брюссель 9 июля предложил Армении помощь в размере 2,6 млрд евро в течение 5 лет для преодоления последствий конфликта. Это на 1 млрд евро больше, чем указано в предыдущем предложении ЕС. (...) Баку, которому предстоит восстановить Нагорный Карабах, опустошенный тремя десятилетиями войны и заброшенности, получит всего 140 млн евро. Экономика Азербайджана, разумеется, в 4 раза превышает экономику Армении благодаря значительным углеводородным ресурсам. Однако его авторитарный режим и отсутствие политического разрешения конфликта с Арменией удерживают страну на окраине Европы", - резюмирует Эммануэль Гриншпан.