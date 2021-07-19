Китайская вакцина в Венгрии: "Это был своего рода эксперимент над пожилыми людьми"

(...) "Когда в конце февраля терапевт предложил Петеру Боросу вакцину Sinopharm против Covid, произведенную в Китае, он был не в восторге. "Я хотел, чтобы вакцина была одобрена в Европе", - признается худощавый 70-летний голубоглазый бывший программист. В то время Виктор Орбан беспрестанно восхвалял вакцины с Востока, российскую вакцину "Спутник V" и особенно китайскую Sinopharm, первые 550 тыс. доз которой с помпой приземлились 16 февраля в аэропорту Будапешта", - пишет корреспондент Liberation в Будапеште Флоранс Лабрюйер.

"Через несколько дней премьер-министр сам ввел себе первую дозу, а затем объявил перед камерой: "Сделайте как я: тысячи венгров уже получили китайскую вакцину!" (...) Петер первую дозу получил в начале марта, вторую - в следующем месяце. "Я боялся Covid, а власти постоянно говорили, что, если мы сейчас не согласимся на эту вакцину, то нам придется ждать месяцами, чтобы получить Pfizer. Это был шантаж", - сетует он задним числом.

"Когда его лучший друг, тоже привитый китайской вакциной, умер от Covid-19, Петер серьезно забеспокоился. Несколько тестов на антитела показали, что у него абсолютно нет иммунитета", - указывает автор статьи.

"(...) И тогда Петер поехал в румынский город Орадя, расположенный недалеко от венгерской границы, 3,5 часа езды от Будапешта. Чтобы получить доступ в центр вакцинации, не нужно было записываться - в большом парке, недалеко от собора, были установлены три синих контейнера. Он заполнил анкету на румынском языке с помощью одной женщины-медработника, которая немного говорила по-венгерски - пишет Libération. "Конечно, мне пришлось солгать и поставить галочку в графе "Я не был вакцинирован". Мне предлагали Pfizer и AstraZeneca, я выбрал Pfizer. Это был 5-звездочный сервис!" - восхищенно рассказывает он.

"(...) Доминик даже не выяснил, есть ли у него какие-либо антитела, прежде чем в конце июня совершил поездку в Румынию за первой дозой Pfizer. "Сначала я доверял нашему правительству и прославленной китайской медицине. Только позже я узнал, что этот продукт неэффективен для пожилых людей. И подумать только, венгерское правительство хочет, чтобы его производили в Венгрии. Я думаю, что никто больше не захочет получить такой продукт!"- считает 72-летний техник на пенсии.

(...) На сегодняшний день около двух миллионов человек получили вакцины с Востока, в том числе более миллиона - Sinopharm. Половина привитых китайской вакциной - это люди старше 60 лет. Между тем, по мнению венгерских исследователей Балаша Саркади и Тамаша Ференчи, "у 25% людей старше 60 лет и у 50% людей старше 70 лет, привитых BBIBP-CORV [одна из двух вакцин Sinopharm], не вырабатывается никаких антител".

(...) "Однако венгерские власти с самого начала знали, что этот продукт не тестировался на пожилых людях. "Об этом говорится в документации. Я думаю, что правительство хотело побыстрее вакцинировать как можно больше людей. Это был своего рода эксперимент над пожилыми людьми", - анализирует иммунолог Эрнё Дуда, профессор Сегедского университета.

(...) "Беата Энглохнер, почувствовав себя обманутой, в начале мая основала группу, в которую вошли 6500 человек, привитых китайской вакциной. "24 члена нашей организации умерли, несмотря на вакцинацию. Мы написали тысячи писем премьер-министру, главе министерства здравоохранения, депутатам Европарламента с требованием новой вакцинации. Нам никто не ответил, мы очень разочарованы". Единственный, кто отреагировал - это мэр Будапешта ГергейКарачони, кандидат в премьер-министры от оппозиционной коалиции. Он предложил тесты на антитела тысячам жителей столицы", - говорится в публикации.

"В прошлый вторник он объявил результаты: почти четверть пожилых людей, привитых китайской вакциной, не имеют иммунитета. "Правительство должно немедленно предложить третью дозу той вакциной, которая имеет доказанную эффективность, принести извинения за то, что оно служило интересам Китая, а не интересам пожилых людей, и вернуть государственные деньги, украденные в результате непрозрачной сделки с Пекином. В таком порядке: сначала спасите жизни, а потом извинитесь!"- заявляет мэр Будапешта.

"Стремясь отнять боеприпасы у оппозиции по мере приближения выборов, Виктор Орбан в пятницу объявил о том, что всем желающим будет предложена третья доза вакцины. "Вы можете сделать прививку у своего терапевта, он выберет тип вакцины", - сказал премьер, старательно избегая слов "Китай" и "Sinopharm". "Это победа гражданского общества и ученых!"- приветствует Петер Борос. "Мы продолжим оказывать давление, чтобы и речи не было о том, что нам дадут третью дозу Sinopharm. Если венгры не получат "европейскую" вакцину, они продолжат ездить в Румынию", - заключает решительная Беата Энглохнер.