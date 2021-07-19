Федеральный уголовный суд Швейцарии рассматривает дело "Трансмашхолдинга" о мошенничестве на 100 млн евро

"Директор российской железнодорожной компании "Трансмашхолдинг" хотел переправить деньги на Запад. Теперь ему и двум другим ответственным лицам придется отвечать перед судом, среди прочего, в связи с обвинениями в мошенничестве и отмывании денег", - сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"О масштабах этого дела лучше всего можно судить по нескольким цифрам: обвинительное заключение федеральной прокуратуры Швейцарии занимает целых 567 страниц и содержит 2764 примечания. Судебный процесс, который начнется в понедельник в Федеральном уголовном суде в Беллинцоне, должен продлиться десять дней. Список предполагаемых преступлений варьируется от недобросовестного ведения бизнеса до подделки документов и растраты, а также мошенничества и отмывания денег. Сумма ущерба составляет 100 млн евро. Это одно из крупнейших дел о преступлениях, связанных с экономической преступностью, которое когда-либо рассматривалось в Беллинцоне", - отмечает издание.

"Перед судом предстанут три человека. Россиянин, который на момент совершения преступления был управляющим директором железнодорожной компании "Трансмашхолдинг" (ТМХ) в Москве. Обвиняемыми являются также польский механик и по совместительству коммерсант, а также немецкий финансист. ТМХ выступает в судебном процессе в качестве потерпевшей стороны и частного обвинителя", - говорится в статье.

"Российский директор ТМХ и его польский деловой партнер, который в то время находился в Швейцарии, подозреваются в том, что в октябре 2010 года они решили присвоить 100 млн евро ТМХ и перевести их в Швейцарию. Они обвиняются в том, что для этой цели они взяли в двух российских банках в Москве займы в размере 50 млн евро каждый и перевели их в качестве залога на счет ТМХ в женевском филиале банка LGT Bank. Эти средства они получили на основании договоров займа с недействующей компанией из Лихтенштейна, принадлежащей обвиняемому поляку. Однако, согласно обвинительному заключению, компания не была в состоянии выполнить условия кредитных договоров".

"Как только деньги оказались в Швейцарии, необходимо было разработать план их дальнейшего использования. Сначала они пытались заложить 100 млн евро и использовать их для открытия кредитной линии. Когда этот план провалился, они обратились к немецкому финансисту", - поясняет издание.

"Они решили перевести деньги на счет лихтенштейнской компании немца, что и удалось сделать. Различными методами они ввели в заблуждение банк LGT Bank и убедили его, что этот счет тоже принадлежал ТМХ. В результате этой сделки ТМХ окончательно потерял контроль над деньгами, оказавшимися у компании немецкого финансиста. После этого деньги были быстро и без какой-либо инвестиционной стратегии распределены по различным юридическим лицам и банковским счетам ".

"Cогласно обвинительному заключению, обвиняемым удалось похитить 25 млн евро с помощью фиктивного контракта. Еще два платежных поручения на общую сумму 70 млн долларов США в Абу-Даби банк Clariden не исполнил".

"В судебном процессе речь, среди прочего, идет о том, куда делась большая часть из 100 млн евро. ТМХ требует вернуть деньги вместе с процентами в качестве возмещения ущерба, но пока что была возмещена лишь очень небольшая их часть", - передает Neue Zürcher Zeitung.