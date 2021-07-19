В Каннах маскулинность испытывает потрясение

"74-й Каннский фестиваль показывает мужчин с их темной стороны через рассказы о токсичных художниках, о болезненной вирильности и о жестоких или разочаровывающих мужских персонажах", - пишет журналистка Анаис Бордаж на страницах Slate.fr.

"Должно быть, что-то витает в воздухе: если бы нам пришлось очень грубо резюмировать Каннский кинофестиваль 2021 года, мы могли бы сказать, что это был выпуск под лозунгом "мужчины - мусор, - говорится в статье. (...) Первое наблюдение: множество фильмов, посвященных мужчинам-творцам, которые терзаются сомнениями в ценности их искусства и токсичности их поведения. На открытии фестиваля Леос Каракс, также получивший награду, в фильме "Аннетт" поставил вопрос о разрыве между произведением и художником".

"Этот мрачный мюзикл рассказывает об очаровательном стендап-комике, который на самом деле скрывает агрессивное поведение в отношении женщин. (...) "Это мое видение (...) того, что кинематограф осуждает, прощает... такие фильмы снимают по большей части мужчины", - заметил Леос Каракс на пресс-конференции.

"Колено Ахеда", фильм израильтянина Надава Лапида (также отмеченный наградой), представляет несимпатичного режиссера, сжираемого гневом против своей страны. Добрая часть фильма потрачена на то, как он выступает в роли любителя давать наставления о жизни молодой женщине, которая им восхищается, он манипулирует ею и сталкивается с возмездием", - указывает журналистка.

"(...) В фильме "Жюли" (в 12 главах), очаровательной романтической комедии норвежца Иоахима Триера, один из мужских персонажей - создатель грубых комиксов. Его величайшее достижение? Создать "одну из самых знаковых дыр от пуль" в поп-культуре. (...) В другой сцене героиня фильма (исполнительница получила актерскую премию) задается вопросом, можно ли быть феминисткой и получать удовольствие от "фелляции в эпоху #MeToo", что немного лучше иллюстрирует размышления режиссера о нынешней эпохе.

(...) "Но самым сильным высказыванием по гендерному вопросу (и, возможно, самым сильным высказыванием фестиваля) является фильм "Титан" Жюли Дюкорно, получивший "Золотую пальмовую ветвь" 74-го Каннского фестиваля. В этой фантастической драме героиня постепенно превращается в агендерного персонажа, принимая мужскую идентичность, скрывая тревожную и сверхъестественную беременность. Через инъекции тестостерона (в образе Венсана Линдона), связывание или сексуальные сцены между лесбиянками, "Титан" явно исследует квир-идентичность", - комментирует Бордаж.

"Но Жюли Дюкорно также подчеркивает, что мужественность - это ловушка, расставленная как для женщин, так и для мужчин, способствующая их отчуждению. По мере того, как фильм погружается во все более мужской мир, он становится все более холодным и гнетущим. В выдающейся сцене группа молодых пожарных отводит душу под оглушительную музыку, передавая всю печаль мужественности, которая не может выразить себя иначе, как через насилие. Когда Алексия/Адриан, без волос и бровей, в костюме пожарного, начинает похотливо танцевать, ниспровергая начальную сцену, где она великолепно раскачивалась в нижнем белье, подчеркивается абсурдность чрезмерной женской сексуализации. Да успокоятся сторонники #NotAllMen: фестиваль, тем не менее, подарил нам горстку благородных и превосходных мужчин", - отмечается далее.

"Это, в частности, вся проблематика нового фильма "Герой" (отмеченного наградами) иранского режиссера Асгара Фархади, в котором мужской персонаж пытается любой ценой сохранить свою честь. В "Титане" внешне мужественный Венсан Линдон борется со своими эмоциями и стареющим телом. (...) В фильме "Купе номер шесть" Юрий Борисов играет молодого россиянина, который за внешней грубоватостью обнаруживает трогательную уязвимость и сопровождает героиню фильма в поездке, преисполненной нежности. Для Каннского фестиваля 2021 год станет годом деконструкции: гендера, сексуальности и даже коров. В результате получилось великолепное и разнообразное кино, свидетельствующее о его большом возвращении после более чем года принудительного закрытия", - резюмирует Анаис Бордаж.