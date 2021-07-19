"NSO Group продает свое программное обеспечение авторитарным государствам и использует серверы в Германии: что представляет собой компания, находящаяся в центре проекта Pegasus?", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Вероятно, самая печально известная шпионская компания в мире находится в довольно неприметном месте, у магистральной дороги в Герцлии, в десяти километрах от Тель-Авива, - повествуют журналисты Макс Мут и Фредерик Обермайер. - (...) NSO Group утверждает, что ежедневно предотвращает преступления: с помощью шпионского программного обеспечения Pegasus, разработанного и продаваемого NSO, якобы были ликвидированы банды торговцев людьми, а также наркокартели и террористические ячейки. Тысячи жизней были спасены благодаря NSO".

"Pegasus на это способен, без сомнения. Но в последние годы IT-эксперты неоднократно находили следы шпионского программного обеспечения NSO и на смартфонах, в частности журналистов и правозащитников (...)".

"Среди стран, которым компания продавала свой продукт, есть несколько государств, которые не очень известны своим уважением прав человека, например, автократии, такие как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Руанда, Азербайджан и Марокко", - указывает издание.

"Мы как призрак, - сказал однажды один из основателей NSO военному журналу Defense News. - Мы не оставляем следов". И все же по состоянию на 2018 год экспертам канадской исследовательской организации Citizen Lab удалось собрать доказательства использования шпионского программного обеспечения в 45 странах. И эти данные в основном совпадают с теми странами - Азербайджан, Венгрия, Индия, Бахрейн, Казахстан, Мексика, Марокко, Руанда, Саудовская Аравия и ОАЭ, - которые были определены в качестве предполагаемых клиентов NSO в ходе изучения проекта Pegasus".

"Просочившиеся данные показывают: Pegasus, по-видимому, не только продавался всевозможным автократическим государствам, но и широко использовался заказчиками против журналистов, правозащитников и оппозиционеров. (...) Прежде всего, расследование опровергает утверждение NSO о том, что Pegasus используется исключительно для борьбы с террором и преступностью".

"NSO Group была основана после последнего финансового кризиса. Два израильских предпринимателя и друзья детства, Омри Лави и Шалев Хулио, учредили в то время компанию Communitake. Стартап обещал своим клиентам предоставление удаленного доступа к мобильным телефонам, например, для помощи провайдерам в технической поддержке клиентов. А этим, как позже утверждал Хулио, вскоре заинтересовались и спецслужбы".

"Во всяком случае, Шалев Хулио и Омри Лави наняли бывшего сотрудника "Моссада" и киберэксперта Нива Карми, и так в 2010 году родилась новая компания - NSO Group. (...) Среди правоохранительных и разведывательных органов распространился слух о том, что компания может предложить: секретное оружие под названием Pegasus", - повествует издание.

"Программа Pegasus устанавливается на мобильный телефон скрыто и удаленно. По словам экспертов, после успешной установки цифровой шпион может читать и слушать все, что пишется и говорится, он отправляет данные о местоположении объекта слежки и может подслушивать даже разговоры, ведущиеся лишь вблизи зараженного телефона. Примечательно, что даже зашифрованные сообщения не являются препятствием для Pegasus. "Это мерзкая программа, - говорит киберэксперт Тимоти Саммерс. - С помощью этой системы можно шпионить почти за всем населением мира". В конце концов, сейчас около четырех миллиардов человек имеют iPhone или телефон на базе Android".

"NSO стала лидером рынка практически в одночасье. (...) По данным израильского телеканала Keshet , эта технологическая компания является одним из самых популярных работодателей во всей стране. Особенно те, кто ранее служили в различных подразделениях кибервойск израильской армии и проникали в компьютерные системы, мобильные телефоны и сети мобильной связи противников, часто работают на NSO после ухода со службы", - говорится в статье.

"Израильтяне, работающие в этой отрасли, сообщают об астрономических зарплатах, предлагаемых NSO. Компания, по крайней мере, некоторое время, заманивала сотрудников также поездками в Таиланд или на Сардинию по системе "все включено", включая диджеев, огненные шоу и изысканную еду. Это привлекло уже около 750 мужчин и женщин, большинство из которых, по-видимому, работают в отделе разработки: они ищут новые уязвимые места в операционных системах мобильных телефонов".

"NSO даже удалось использовать для шпионажа брешь в системе безопасности Whatsapp. В результате, по крайней мере, теоретически, ее добычей стали данные более чем миллиарда пользователей мессенджера. Концерн Facebook, которому принадлежит Whatsapp, позже заявлял о по меньшей мере 1400 пользователях, включая журналистов и дипломатов, аккаунты которых были взломаны. "Мы считаем бизнес-модель NSO Group опасной, - также высказалась компания Microsoft. - Такие компании, как NSO Group, угрожают правам человека, хотят они этого или нет.

"С тех пор не проходит и месяца, чтобы не стало известно о новой жертве слежки с помощью программного обеспечения NSO. (...) Pegasus действует так же незаметно, как хотела бы действовать сама NSO: как призрак".

"Видимо, собственная невидимость имеет для NSO большое значение, - пишет Süddeutsche. - Как только исследователи в очередной раз выявляют сервер, используемый NSO, его немедленно отключают. (...) Согласно недавнему анализу, проведенному лабораторией безопасности Amnesty International, большинство серверов, используемых компанией, в настоящее время расположены в Германии".

"NSO Group разрабатывает технологии мирового класса, помогающие государственным ведомствам обнаруживать и предотвращать терроризм и преступления", - заявляет компания на своем сайте, указывая, что поставляет технологии только государственным учреждениям. Однако это утверждение невозможно проверить, так же, как и заявление основателя компании Хулио о том, что "тысячи людей в Европе обязаны своими жизнями" сотрудникам NSO".

"Ведь NSO стала широко известна общественности после того, как в консульстве своей страны в Стамбуле был убит и расчленен саудовский диссидент и обозреватель Washington Post Джамаль Хашогги. При слежке за окружением Хашогги использовалась технология NSO. (...)Согласно расследованию, не только окружение диссидента было мишенью саудовских властей до и после его убийства, но и турецкий главный следователь по этому делу. Более того, согласно результатам судебной экспертизы мобильного телефона, после страшного убийства за невестой Хашогги в то время также велось наблюдение с помощью программного обеспечения NSO. В ответ на текущий запрос NSO вновь заявила, что ее технологии "не имеют никакого отношения" к убийству диссидента. Тем не менее, доступ Саудовской Аравии к программному обеспечению Pegasus был закрыт после убийства Хашогги, которое произошло 2 октября 2018 года, и восстановлен в 2019 году. В июле 2021 года, после того как на мобильных телефонах журналистов "Аль-Джазиры" были обнаружены следы программного обеспечения NSO, аккаунт этого авторитарного государства был снова заморожен - это, по крайней мере, утверждает инсайдер. Ни NSO, ни правительство Израиля не стали комментировать соответствующий запрос".

"С каждым разоблачением растет и давление на израильское правительство, - отмечает издание. - Главный офис NSO находится в Израиле, и компания, вероятно, поддерживает тесную связь с властями. Представители NSO часто присутствуют в составе делегации премьер-министра Израиля во время государственных визитов".

"Израильская спецслужба "Моссад", как говорят, также использует Pegasus. NSO настаивает на том, что не существует никакой лазейки, через которую шпионы Израиля могли бы узнать, за кем шпионят другие страны, и что компания не получает инструкций от какого-либо правительства".

"Однако любой экспорт программного обеспечения должен быть одобрен израильским управлением экспортного контроля, которое подчиняется министерству обороны. Если NSO не удалось обойти израильские власти, то получается, что Израиль одобрил экспорт в Азербайджан, Бахрейн, Казахстан, Марокко и Руанду: согласно расследованию, все эти автократические государства использовали программное обеспечение против журналистов".

"Министерство обороны Израиля не ответило на запрос об этом, как и NSO не ответила на конкретные вопросы об этих случаях. Компания дала лишь общее заявление: "NSO Group выполняет миссию по спасению жизней, которой она продолжит неуклонно следовать, невзирая на беспрестанные попытки ее безосновательной дискредитации", - передает Süddeutsche.