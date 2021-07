19 июля 2021 г. Марк Беннеттс | The Times На российских кладбищах не хватает места из-за резкого увеличения смертности от коронавируса "Крематории работают в полную мощь, а на кладбищах не хватает места на фоне того, как в России наблюдается беспрецедентное количество смертей от Covid-19 на фоне провала кремлевской кампании вакцинации", - утверждает The Times. (...) "В Санкт-Петербурге, который называют российской "коронавирусной столицей", крематорию приходится обрабатывать в три раза больше тел, чем обычно, на фоне всплеска инфекций, вызванных вариантом Дельта. Работник крематория рассказал местным СМИ, что сотрудники пытаются справиться с отставанием, и на видеоизображениях были запечатлены десятки гробов, сложенных друг на друга", - говорится в статье. "Рекордная смертность наблюдается при ситуации, когда полностью вакцинированы только 13% взрослого населения. Подозрительное отношение к вакцине, поощряемое социальными сетями, означает, что две трети россиян не намерены вакцинироваться, свидетельствуют опросы общественного мнения". "Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обвинил общественный "нигилизм" в медленном распространении отечественных вакцин, но настаивал на том, что Россия не одобрит иностранные вакцины", - говорится в статье. (...) Источник: The Times