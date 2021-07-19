Вакцина от Covid может быть менее эффективна для пожилых людей, утверждают израильские эксперты

"Вакцина против Covid может терять свою эффективность для пожилых людей, предупреждают израильские исследователи на фоне того, как вариант Дельта подпитывает ширяющуюся четвертую волну в Израиле", - пишет The Times.

"Группа мониторинга Еврейского университета в Иерусалиме сообщила, что около 90% новых подтвержденных случаев в группе людей старше 50 лет приходятся на людей, которые были полностью вакцинированы. "Похоже, имеет место снижение эффективности вакцины, по крайней мере, для части населения", - заявила команда исследователей. Однако исследователи добавили, что необходимо провести дальнейший анализ, прежде чем можно будет прийти к какому-либо определенному выводу об эффективности вакцины. В Израиле используется вакцина Pfizer BioNTech", - говорится в статье.

(...) В пятницу в Израиле было подтверждено 1118 новых случаев заболевания по сравнению с 850 днем ранее, но в больницах было всего 58 серьезных случаев, в 16 из которых требовалось использование ИВЛ, говорится в статье. (...)

"Несмотря на рост числа серьезных случаев заболевания, их число по-прежнему намного ниже, чем в предыдущие волны - до того, как было вакцинировано более двух третей населения Израиля. "Когда в ноябре мы впервые пересекли отметку в 1000 случаев в сутки, в первой волне в среднем было 29 новых тяжелобольных пациентов в день. На этой неделе их было восемь", - пояснил профессор Эран Сигал из Института Вейцмана в Реховоте.

Издание указывает, что (...) "правительство не планирует локдаун, а вместо этого намерено вновь открыть школы после летних каникул 1 сентября. Однако эти каникулы должны будут пройти, в основном в Израиле, поскольку правительство рассматривает возможность прекращения полетов в страны с высоким уровнем заражений. Министерство здравоохранения также добавило больше стран, в том числе Великобританию, в список направлений, после которых израильтяне должны соблюдать карантин в течение недели по возвращении. Планы по открытию Израиля для иностранного туризма с начала августа почти наверняка будут отложены. Рассматривается возможность возврата к системе "зеленых пропусков"(...) , которая использовалась в этом году в качестве условия для входа в рестораны и другие общественные места".

"Органы здравоохранения Израиля свернули план введения третьей "бустерной" дозы вакцины людям со слабой иммунной системой и приняли решение не вводить третью дозу онкологическим больным. Исследования показали, что у пациентов, проходящих химиотерапию и получивших первые две дозы, развивается такая же сопротивляемость , как и у здоровых реципиентов. Это, наряду с опасениями по поводу возможных побочных эффектов, означает, что они пока не получат третью дозу", - заключает газета.