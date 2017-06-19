Сигнал Сената США, адресованный России (и Трампу)

"Приняв 98 голосами против 2 постановление о расширении санкций в отношении России, Сенат США фактически сделал предупреждение двум могучим силам в Вашингтоне: России (которой, возможно, придется вновь расплачиваться за ее вмешательство в американские выборы 2016 года) и президенту Трампу (ему придется считаться с вкладом Конгресса в курс США в отношении России)", - пишет Bloomberg в редакционной статье, опубликованной в прошедшие выходные.

Госсекретарь Тиллерсон ранее дал понять, что администрация США недовольна голосованием в Сенате. "Но Трамп должен винить только самого себя, - считает издание. - Игнорируя агрессивное поведение России в Сирии, Европе и Афганистане (не говоря уже о ее действиях внутри американских серверов), он ратовал за отмену санкций, наложенных на Россию за ее вторжение в Крым, кибератаки и нарушения прав человека".

Издание признает: если бы президентом США был не Трамп, стремление улучшить отношения с Россией, возможно, имело бы смысл.

Но Путин "не проявляет ни признаков раскаяния, ни тяги к реформам", а "выходки" Трампа тревожат союзников США и создают шансы для противников США, считает Bloomberg.

Из того факта, что за постановление проголосовало подавляющее большинство сенаторов, издание делает вывод: "Фундамент для двухпартийной политики в отношении России все еще существует. В нашу эпоху поляризации президенту следует взять это за основу для строительства".