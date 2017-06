Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 20 июня 2017 г. 19 июня 2017 г. Хайди Блейк, Том Уоррен, Ричард Холмс, Джейсон Леопольд, Джейн Брэдли и Алекс Кэмпбелл | BuzzFeed Из России с кровью Разведслужбы США связывают с Россией смерть 14 человек, в том числе британца Скота Янга, утверждает BuzzFeed News. "Но британская полиция закрыла каждое из этих дел. Сенсационный свод документов, который ныне опубликован, раскрывает всеобъемлющую историю "кольца смерти" на британской территории, которое было проигнорировано правительством", - утверждают авторы статьи, журналисты Хайди Блейк, Том Уоррен, Ричард Холмс, Джейсон Леопольд, Джейн Брэдли и Алекс Кэмпбелл. "Тело упало, бесшумно пролетев сквозь лунное сияние, и свалилось с глухим стуком. Насаженное на прутья чугунной решетки, вонзившиеся в грудь, оно качалось под фонарями, и на тротуар текла кровь. Окно наверху, на 4-м этаже, оставалось распахнутым, внутри горел свет", - так авторы описывают смерть Скота Янга в Лондоне. "Этот бывший мультимиллионер и посредник в сомнительных делах, работавший на мировых супербогачей, несколько лет говорил друзьям, родственникам и полиции, что на него охотится команда русских киллеров - с тех пор, как его состояние в одночасье испарилось при загадочной сделке с московской недвижимостью. Он стал девятым в кругу друзей и деловых партнеров, скончавшихся при сомнительных обстоятельствах. Но когда в тот вечер в его пентхауз вошли полицейские, они даже не стали искать отпечатки пальцев. Они моментально объявили его смерть самоубийством и закрыли дело", - говорится в статье. "В ходе двухлетнего расследования BuzzFeed News теперь вскрылись указывающие на Россию сенсационные доказательства, которые проглядела полиция. Колоссальный свод документов, данных о телефонных разговорах и тайных записей демонстрирует, что Янг принадлежал к кругу из 9 человек, включавшему также олигарха-изгнанника Бориса Березовского, все из которых умерли при подозрительных обстоятельствах на британской территории после того, как нажили себе могущественных врагов в России. Из документов становится ясно, что Янг жил под тенью российских спецслужб и мафиозных группировок после того, как обеспечивал прикрытие Березовскому - заклятому врагу государства - в серии сделок, которые разъярили Кремль, в том числе в обреченной на неудачу сделке с российской недвижимостью, известной как "Проект Москва". Британская полиция объявила, что смерть всех 9 мужчин из круга Березовского не вызывает подозрений, но теперь BuzzFeed News может сообщить, что британская разведслужба MI-6 просила у своих американских коллег информацию по каждому из них "в контексте убийств по найму", - говорится в статье. "В начале недели мы сообщили, что спецслужбы США передали британскому правительству высококачественные разведданные, гласившие, что российский разоблачитель Александр Перепиличный, умерший в Суррее в 2012 году, был, вероятно, убит по прямому приказу Кремля, но [британские. - Прим. ред.] власти оттеснили на задний план эти и другие доказательства, указывающие на убийство, и вместо этого заявили, что его смерть произошла по естественным причинам. Сегодня мы можем сообщить, что сотрудники разведки США подозревают, что еще 13 человек (в том числе Березовский и 8 человек из его круга) были убиты на британской территории российскими спецслужбами или мафиозными группировками - двумя силами, которые иногда работают в тандеме", - пишут авторы. Авторы переходят к перечислению подозрительных, по их словам, смертей. Британская полиция заключила, что смерть Березовского была самоубийством. "Но сотрудники разведслужб США сказали, что подозревают, что его убили", - пишет издание. Его деловой партнер Бадри Патаркацишвили скоропостижно умер от предполагаемого сердечного приступа в 2008 году, их знакомый Юрий Голубев, сооснователь ЮКОСа, - в 2007-м. "Американские разведслужбы располагают разведданными, наводящими на мысль, что они были убиты, а источники по обе стороны Атлантики заявили, что российская сторона мастерски умеет применять яды, которые убивают бесследно, - особенно путем провоцирования остановки сердца. Два британских юриста, упомянутых в документах разведки США как возможные жертвы российских заказных убийств (Стивен Мосс, который в 2003 году в возрасте 46 лет тоже скончался от внезапного сердечного приступа, и Стивен Кёртис, погибший в катастрофе вертолета в 2004 году), могли стать мишенью убийц после того, как помогли российским олигархам переводить деньги в Великобританию. Трое из близких друзей и деловых партнеров Янга: Пол Касл, Робби Кёртис - не состоявший в родстве со Стивеном - и Джонни Эличаофф - расстались с жизнью, как предполагалось, в результате самоубийств за четыре года до смерти Янга и были включены в досье, которое ведут разведслужбы США, документируя предполагаемые убийства, связанные с Россией. В ближайшие дни BuzzFeed News раскроет имена других людей, которые, как подозревается, были убиты", - говорится в статье. "17 действующих и бывших сотрудников британских и американских разведслужб сказали в интервью BuzzFeed News, что на протяжении последнего десятилетия российские киллеры могли убивать в Великобритании, оставаясь безнаказанными", - пишет издание. Издание пересказывает слова анонимного "действующего высокопоставленного советника британского правительства по национальной безопасности". По его словам, британские министры не готовы идти "на политический риск какого бы то ни было твердого и эффективного противодействия деятельности российского государства и российской организованной преступности в Великобритании", так как Кремль мог бы нанести Великобритании громадный ущерб, совершив кибератаки, дестабилизировав экономику или мобилизовав элементы крупной российской диаспоры в Великобритании на "провоцирование сбоев". Сильное урезание расходов на правоохранительные органы означает, что "наши возможности очень слабы", приводят его слова авторы. Источник добавил, что невозможно исключить риск "обычной войны с Россией", "а если бы это случилось, это случилось бы очень-очень быстро, и мы были бы к ней совершенно не готовы". "В результате, заключил он, министры "абсолютно не хотят сердить русских", и высокопоставленные члены правительства откровенно говорили ему, что не было "никакого политического желания принимать меры к Российской Федерации", - пересказывают авторы. Высокопоставленные сотрудники разведки США выразили опасения, что эта череда предполагаемых убийств перекинется на территорию США. Их страхи обострились после смерти Михаила Лесина в Вашингтоне в 2015 году. "Следователи объявили, что он получил смертельные травмы при падении, будучи нетрезв, но один бывший высокопоставленный чиновник из структур национальной безопасности, вторя другим, сказал в интервью BuzzFeed News, что неофициально его смерть расценили как "подозрительную", и были "опасения", что российское правительство "начнет делать тут то, что с определенной регулярностью делает в Лондоне", - говорится в статье. Авторы пишут: "Существование американских разведданных, связывающих смерть 14 человек в Великобритании с Россией, подтверждено четырьмя действующими сотрудниками разведслужб США, непосредственно осведомленными об информации, которую разведслужбы собрали по каждому делу. В некоторых случаях, сказали они, возможно утверждать с высокой или средней уверенностью, что убийства были совершены по команде Путина. В других невозможно в точности установить, были ли эти физические лица мишенью Кремля, были ли они убиты российскими мафиози либо намеренно доведены до самоубийства; они также не могут исключить вероятность того, что некоторые из этих смертей не связаны с Россией. Но во всех 14 случаях, "на основе наших познаний и разведданных, собранных в "поле" и проанализированных, - сказал один из чиновников, - вы можете с уверенностью утверждать, что самый убедительный вывод таков: обстоятельства указывают на причастность России к смертям этих людей, а также вы можете потребовать от Великобритании новых расследований". Со своей стороны, источники в полиции и разведке говорят, что прибытие волны российских олигархов в Великобританию совпало с перенаправлением почти всех ресурсов британской нацбезопасности на борьбу с терроризмом после терактов 11 сентября 2001 года в США. "По их словам, это позволило Лондону сделаться центром деятельности российских спецслужб и мафии", - говорится в статье. Авторы возвращаются к фигурам Березовского и Янга. "Когда Путин разрушал бизнес-империю Березовского в России, Янг был элементом тесной сети партнеров, которые помогли вывести его деньги через офшорные трасты и были прикрытием для его сделок в Лондоне, а также, что было еще опаснее, в Москве. BuzzFeed News получило 250 коробок с документами, которые содержат тайные подробности опасных деловых сделок Янга в интересах Березовского, восстановило файлы с его компьютеров и телефонов, просмотрело многочасовые записи с камер видеонаблюдения и тайные записи, проинтервьюировало более 150 человек, раздобыло полицейский мешок с вещественными доказательствами, в том числе с его окровавленной обувью, а также изучило важнейшие улики с места его смерти, которые не заметила или проигнорировала полиция", - говорится в статье. По словам авторов, Янг так боялся убийства, что искал защиты у британских гангстеров, связанных с русской мафией. "А в последние годы жизни Янг тайно помогал организовать еще одну сделку с Березовским, которая настолько разозлила российское правительство, что Андрей Луговой (человек, который, по версии британского публичного дознания, был одним из двух убийц, присланных для отравления Александра Литвиненко) призвал российское государство надавить на всех причастных к сделке", - говорится в статье. Один из источников в разведке США сообщил изданию, что разговоры Янга прослушивались АНБ. По его словам, часть информации о Янге была помечена грифом "сверхсекретно". Дочери Янга, Саша и Скарлет, узнали о смерти отца лишь спустя два дня, из газет. "По словам Саши, они обе сразу почувствовали, что его убили. За несколько минут до того, как его тело было найдено наколотым на ограду, Янг звонил им обеим, его голос был спокойным и жизнерадостным", - говорится в статье. Они позвонили его близкому другу Джонатану Брауну, магнату-производителю копченой лососины, и вскоре договорились: если полиция не будет расследовать это дело, они расследуют его втроем. Мишель, бывшая жена Янга, тоже вознамерилась расследовать дело. Она обвиняла Янга в том, что он припрятал свое 400-миллионное состояние в офшорах. "Теперь она уверилась, что его убили, а убийца присвоил эти деньги", - пишет издание. Мишель наняла частных детективов и бухгалтеров. Издание подробно описывает знакомство и взаимоотношения Янга с Березовским и Патаркацишвили. Янг любил рассказывать, что в 2001 году Березовский без предупреждения появился в его поместье в Суррее. Янг якобы не знал, как выглядит Березовский, и велел ему "убираться на хрен". Но в докладе частных детективов утверждается, что с людьми Березовского Янг познакомился двумя годами раньше в Москве в 1999 году. В докладе фирмы PKF, подготовленном для Мишель, говорится, что после побега Березовского в 2000 году за границу Янг регулярно посещал Москву в интересах этого олигарха. Янг стал мультимиллионером в 90-е годы чуть ли не в одночасье после того, как подружился с лондонским криминальным авторитетом Патриком Адамсом. "Источники в полиции говорят, что клан Адамсов подозревается в связях с русской мафией, а Янг, как предполагается, отмывал деньги для этой криминальной группировки", - говорится в статье. Янг помогал Березовскому отмывать его деньги в Великобритании, приобретая автомобили и недвижимость и скрывая факт собственности за непрозрачными офшорными структурами, пишет издание. Авторы также рассказывают, как Березовский критиковал Путина. "Офицер контртеррористического отдела Скотланд-Ярда, следивший за его безопасностью, рассказал: всякий раз, когда Березовский обрушивал град брани на Кремль, "аппарат прослушек GCHQ стоимостью миллиарды фунтов, отслеживающий российские телекоммуникации" фиксировал всплеск активности, что означало, что уровень угрозы вырос". "Казалось, с востока веет холодным ветром", - заметил источник. Издание пишет: "К тому времени Березовский подогревал антикремлевские волнения прямо у ворот России. Судя по документам, он вложил около 30 млн долларов в Украину, чтобы поспособствовать финансированию "оранжевой революции". Источник из контртеррористического ведомства сказал, что Березовский вмешивался в политическую жизнь Грузии и Белоруссии. "А Янг, как видно по документам, шел за ним неотступно: ратовал за крупный инфраструктурный проект в Киеве и арендовал частный самолет для встреч в Тбилиси", - говорится в статье. "Однажды утром, когда Янг вез Брауна в аэропорт, он впервые упомянул о "Проекте Москва". Он сказал, что купил "лучшую землю" в российской столице, вспоминал Браун, и планирует построить "впечатляющий" офисный комплекс. Девелоперский проект сулил "прибыль порядка нескольких сотен миллионов", и Янг предлагал своему другу первый кусок пирога", - пишут авторы. "Предложение Янга обязывало Брауна хранить два больших секрета. Первый: Березовский вкладывал в эту сделку 6 млн долларов. Записка юриста подтверждает, что "СЯ обеспечивает прикрытие всего этого", потому что "Борис никогда не может инвестировать в Россию открыто по политическим соображениям". А второй: как хвастался Янг, он купил поддержку мэра Москвы. Браун вспоминает, что ему было сказано: "Вот земля, у нас лучшее место в Москве, мы откупились от мэра, это будет фантастическая сделка", - утверждает издание. Мэр Юрий Лужков в то время был одним из ведущих политиков в России, одним из ключевых союзников Кремля и мужем одной из богатейших россиянок, пишут авторы. "Согласно депеше американских дипломатов от 2010 года, Лужков также был коррумпированным воротилой, "причастным к взяткам и сделкам, связанным с прибыльными контрактами на строительство по всей Москве", - говорится в статье. "Лужков категорично отрицал какую-либо причастность к коррупции. В письме в BuzzFeed News его юристы написали, что он никогда не встречался с Янгом, не имел никакого отношения к "Проекту Москва" и не брал никаких платежей взамен на покровительство. Не стал бы он, написали они, и санкционировать какую-либо схему с участием Березовского", - сообщают авторы. "Проект Москва" был совместным предприятием Янга и Руслана Фомичева", - продолжают они. Издание характеризует Фомичева так: "российский финансист с ледяными голубыми глазами, прежде работавший на Бориса и Бадри [Березовского и Патаркацишвили. - Прим. ред.] в Москве и Лондоне. Отец Фомичева был отставным генералом КГБ, и Янг пользовался этой родословной, заявляя инвесторам, что девелоперскому проекту пойдут на пользу связи его партнера с российским военным и силовым истеблишментом. Фомичев сказал, что никогда не встречался с Лужковым и не имел с ним никаких сделок, а также отрицал, что поддерживал какие-либо связи с российскими спецслужбами". "У меня никогда не было никакой krysha, я никогда не заключал с кем-либо никаких сделок, никогда никого не подкупал", - сказал он в интервью BuzzFeed News, уверяя, что "Проект Москва" был "самой чистой сделкой, совершенной в России, которую вы вообще можете вообразить". Он отрицал причастность Березовского к схеме, а затем сказал, что был "шокирован", когда журналисты BuzzFeed News показали ему документы, подтверждающие тайную инвестицию олигарха. "Сейчас я слышу об этом впервые, - сказал он. - Я не намеревался вовлекать Березовского в "Проект Москва". "Документы обнажают, что Янг придумал хитрую уловку, чтобы вложить в схему 6 млн долларов от Березовского. Сделка была заключена от имени дочери Березовского Екатерины", - утверждает издание. Согласно сделке, Березовский "продал" Янгу таунхауз в Мейфэре, а Янг обязался заплатить за дом из доходов "Проекта Москва". "Чтобы привлечь капитал Березовского для схемы, Янг заложил эту недвижимость, тем самым замаскировав первоисточник средств", - говорится в статье. Источники, близкие к Екатерине, заявили, что она не имела понятия об использовании ее имени для вложения денег в проект и не ожидала, что ее отец стал бы инвестировать в Россию. Янгу оставалось взять в долг еще 5 млн долларов, чтобы выполнить свои обязательства. Однако в декабре 2005 года и в феврале 2006-го он не внес деньги в срок. "В марте Фомичев, наконец, прекратил финансирование схемы. Российская прокуратура, которая только что обвинила Березовского в государственной измене, объявила, что инвесторы "Проекта Москва" находятся под следствием за "экономические преступления". Хотя никакие обвинения так и не были предъявлены, московская полиция начала копаться в финансировании строительного проекта, и внезапно возник риск, что прикрытие Березовского будет разоблачено", - говорится в статье. Брауну сообщили, что Янг потерял все свои деньги, попытался покончить с собой и попал в психиатрическую больницу. Браун не поверил и велел Янгу вылететь к нему в Майами. По словам Брауна, было очевидно, что Янг имитировал попытку самоубийства, чтобы выгадать время на переговорах с кредиторами, но также было ясно, что в Москве и Лондоне дело неладно. "Янг уверял, что потерял все и задолжал десятки миллионов фунтов стерлингов, но не говорил, каким образом это случилось", - пишет издание. Стивен Джонс, поверенный Брауна, разработал план возврата активов. "Российская "Гута-Груп" выкупила доли инвесторов, которых привлек Янг. К концу 2006-го они получили большую часть своих денег обратно", - пишет издание. Но как Янг вдруг обанкротился, оставалось неясным. Некоторые друзья полагали, что его бизнес-империя держалась на кредитах под активы, которыми Янг на самом деле не владел. Другие слышали рассказы, что он повздорил с русской мафией. Его жена Мишель утверждала, что он спрятал все свои деньги в офшорах. Браун гадал, не связано ли разорение Янга с экономическими трудностями Березовского. В 2006 году Патаркацишвили объявил, что хочет "финансового развода" с Березовским, чьи нападки на Кремль мешали бизнесу. "Затем Березовский сильно рассорился с Фомичевым из-за спорных выплат процентов по ссуде размером 50 млн долларов, которую он дал финансисту несколько лет назад", - говорится в статье. Браун сказал, что никогда до конца не поймет, как деньги Янга исчезли внезапно. Но он уверен в двух вещах: "Деньги пропали, а затем начали умирать люди, черт подери". Британский поверенный Стивен Кёртис помогал Борису и Бадри выводить миллиарды фунтов из России в Великобританию. Он вложил их в траст New World Value Fund и получил 18 млн долларов комиссионных. Затем британский юрист Стивен Мосс скончался от сердечного приступа, а Кёртису начали поступать угрозы убийством. 3 марта 2004 года его частный вертолет потерпел катастрофу. "Хотя публично заявлялось, что смерть Кёртиса и Мосса не вызвала подозрений, а жена Мосса считает, что он умер своей смертью, теперь BuzzFeed News может объявить, что MI-6 затребовала от разведки США разведданные относительно подозрений, что оба юриста были убиты", - говорится в статье. "Четыре источника подтвердили, что разведслужбы США имеют досье на обоих, которое хранится в засекреченных базах данных, используемых разведками страны, и содержит информацию о связи их смертей с Россией", - утверждает издание. В ноябре 2006 года Александр Литвиненко, "бежавший в Великобританию под защитой Бориса и Бадри, был отравлен в центре Лондона", пишет издание. "По словам Брауна, Янг был потрясен смертью Литвиненко. Особенно пугало то, что к ближнему кругу олигархов принадлежал не только Литвиненко, но и один из его убийц. Андрей Луговой прежде возглавлял в Москве службу безопасности одной из компаний Бориса и Бадри, он внедрился в их сеть в Великобритании. И достиг успеха, создал с Литвиненко деловое партнерство в качестве частных детективов-фрилансеров", - говорится в статье. 7 января 2007 года Юрий Голубев, сооснователь ЮКОСа, был найден мертвым в своей лондонской квартире вскоре после того, как прилетел из Москвы. Скотланд-Ярд объявил, что смерть не вызывает подозрений. "Однако, как ни странно, российский генпрокурор Чайка объявил, что были "все основания подозревать, что Голубева убили". Источники в разведке США сказали, что подобные заявления часто призваны служить предупреждением другим российским изгнанникам, что за ссору с Кремлем можно поплатиться жизнью", - говорится в статье. В декабре Патаркацишвили известил Скотланд-Ярд о планах покушения на свою жизнь, связанных с его политической деятельностью в Грузии. 12 февраля 2008 года он пожаловался на недомогание, пошел прилечь, а затем родственники нашли его мертвым. По словам сотрудников разведслужб США, британские спецслужбы тайно запросили американских коллег об информации, связывающей смерть Голубева и Патаркацишвили с Россией. "Они добавили, что имена обоих есть в досье разведки США, где содержится информация о предполагаемых убийствах в Великобритании. В случае смерти Патаркацишвили подозрения особенно сильны, сказали BuzzFeed News два высокопоставленных источника в разведслужбах США", - говорится в статье. Издание останавливается на еще двух подозрительных, по его мнению, смертях - торговцев недвижимостью Пола Касла и Робби Кёртиса. "Их друзья сказали BuzzFeed News, что оба нарвались на неприятности, совершая рискованные сделки с гангстерами, связанными с русской мафией", - говорится в статье. По словам друзей, в ноябре 2010 года Каслу пригрозили люди из опасной криминальной группировки, связанной с Россией. Он сразу же спустился в метро и, как запечатлела камера видеонаблюдения, упал, вытянув руки, под поезд. В декабре 2012 года Кёртис тоже бросился под поезд метро. "Источники, близкие к Янгу, пожелавшие остаться анонимными из страха перед местью, сказали: то, что Кёртиса убили, - "хорошо известный факт", - пишет издание. В 2014 году британский предприниматель Джонни Эличаофф скатился с крыши торгового центра после того, как потерял все деньги в катастрофической сделке с нефтью. По словам американских чиновников, британские спецслужбы запрашивали у них информацию о связи смертей Касла, Кёртиса и Эличаоффа с Россией. "Может быть, российская сторона довела этих людей до самоубийства?" - вопросил один высокопоставленный американский источник. Янг говорил, что опасается за свою жизнь. Между тем российские власти пригласили его бывшую жену Мишель в Москву. В феврале 2012 года она и ее поверенный прилетели в Шереметьево. "Визит организовал Говард Хилл, лондонский частный детектив, хваставшийся, что имеет прямой выход на российское правительство. Хилл предложил сделку: Мишель расскажет прокуратуре о деловых отношениях Янга в России и его связи с Березовским, а прокуратура расскажет ей то, что ей известно о деньгах Янга", - пишет издание. "Мишель вылетела в Москву, чтобы встретиться с Вадимом Яловицким, замгенпрокурора", - утверждают авторы. "По словам Мишель, при встрече 13 февраля Яловицкий сказал ей сразу же, что у прокуратуры "есть информация на Скота". Но была одна загвоздка: следователя, у которого находятся эти досье, положили в больницу, и в этот день они не смогут их увидеть. Но, как вспоминает Мишель, прокурор сказал, что это не помеха для того, чтобы она передала им компьютерные жесткие диски, которые она привезла с собой. Она отказалась", - говорится в статье. "На следующий день, после пышного ужина с группой прокуроров и чиновников, Хилл написал поверенному Мишель в электронном письме о неком высокопоставленном сотруднике ФСБ, который глубоко интересовался Янгом и сказал, что у этой спецслужбы есть "существенные досье" на него. И все же Мишель ничего не получила и улетела домой. На протяжении нескольких следующих недель Хилл периодически просил информацию для прокурора и загадочной "второй группы" в России, которая просила свежие фото Янга и его паспортные данные, так как, пояснил Хилл, они "подозревают, что несколько лет назад он, возможно, въезжал в Россию и выезжал по фальшивым документам". Поверенный Мишель сообщил дату рождения Янга и набор фото, и продолжались консультации о второй поездке в Россию для встречи со старшим следователем", - говорится в статье. Но затем Хилл сообщил, что прокуратура заявила ему, что больше не заинтересована в сотрудничестве. К тому времени российская прокуратура сужала кольцо вокруг бизнес-империи Березовского, а тот подавал в суд, пытаясь что-то отсудить у бывших партнеров. В трасте New World Value Fund тоже возникли ссоры. "Секретные документы демонстрируют, что Янг вмешался, дабы помочь с заключением мирного соглашения, предполагавшего раздел фонда между некоторыми из конфликтующих сторон. Схема сделки была записана Янгом в рукописных заметках, найденных в его квартире, а другие документы из его бумаг наводят на мысль, что соглашение было заключено в 2011 году. По-видимому, то была последняя сделка Янга с Березовским до смерти их обоих. А на следующий год она привлекла внимание опасного противника в России", - говорится в статье. По словам авторов, в декабре 2012 года Луговой, депутат Госдумы, произнес в Думе "речь о гонениях в отношении всех, кто оказывает финансовую помощь Березовскому, и в особенности лиц, причастных к разделу New World Value Fund", говорится в статье. "Спустя несколько месяцев другой частный детектив, который ранее контактировал с Мишель, утверждая, что связан с ФСБ, снова дал о себе знать. Она сказала, что он сообщил нечто пугающее: "Борисом Березовским занимаются, и он в итоге окажется в мешке для трупа", - говорится в статье. 23 марта 2013 года телохранитель Березовского постучал в запертую дверь ванной, не получил ответа, взломал дверь и обнаружил Березовского мертвым. "Британские спецслужбы получили от американских коллег разведданные, наводившие на мысль, что Березовского убили. Хотя они не могли с уверенностью утверждать, что убийство было совершено по приказу из Кремля, доказательства, связывающие смерть олигарха с Россией, были сочтены убедительными, сказали четыре источника в разведке США", - говорится в статье. Издание возвращается к смерти Янга. Его невеста, Ноэль Рено, сказала его дочерям то же самое, что говорила полиции: что она и Янг разорвали отношения. По ее словам, он позвонил ей по телефону и сказал: "Я собираюсь прыгнуть. Не клади трубку, и ты меня услышишь". "Она положила трубку, и спустя несколько минут он упал", - говорится в статье. Дочери Янга и Браун осмотрели квартиру, где прошли последние минуты жизнь Янга. И обнаружили, что окно, из которого он упал, открывается на ширину 50 см. "Как только я увидела окно, я поняла, что он не мог этого сделать, - пояснила Саша. - Окно было такое маленькое, а он - такой высокий, что потребовалось бы несколько минут, просто чтобы выбраться, маневрируя, из окна". "Еще более странно, что на узком подоконнике были аккуратно расставлены банка диетической "кока-колы", пачка "Марльборо Ментолс" и зажигалка", - пишет издание. По словам Саши, если бы Янг залез на подоконник, зажигалка разбилась бы об пол, а "кока-кола" пролилась бы. Они обнаружили еще кое-что: "С обеих сторон подоконника снаружи были ряды неглубоких царапин на грязи, с такими же интервалами, как между пальцами на руке". "Наверное, это он боролся за жизнь", - сказала Саша. Коронер Шёрли Рэдклифф пришла к заключению: "Недостаточно доказательств для того, чтобы установить, в каком душевном состоянии находился Янг и какие намерения он имел, когда вылетел из окна". Она сочла, что вопрос о причинах его смерти остается открытым. "Четыре высокопоставленных источника в разведслужбах США заявили BuzzFeed News, что подозревают, что Янга убили", - пишет издание. "В последние года два Кремль агрессивно расширил свои попытки уничтожать своих врагов за рубежом и затыкать им рты, - сказал один высокопоставленный чиновник. - Особенно в Великобритании". Источник: BuzzFeed



Twitter Facebook ВКонтакте Все статьи за сегодня Статьи по разделам В России Спорт История и культура Скандалы и происшествия В мире Экономика Война Разное Наука и жизнь Экстремальная ситуация Ближний Восток Закон и преступность Аналитика Загрузка...



Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире служба технической поддержки Подписка на новости (RSS) Обратная связь: редакция Информация об ограничениях Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).

Размещение рекламы на сайте Inopressa.ru © 1999-2017 InoPressa.ru