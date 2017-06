19 июня 2017 г. Барби Латца Надо | The Daily Beast Тайный католический экзорцистский культ в Бразилии заключает сделку с дьяволом Плинио Корреа де Оливейра почти так же необычен после смерти, как и при жизни, пишет Барби Латца Надо в американском издании Daily Beast. "Доктор Плинио, как он до сих пор известен своим преданным последователям, был католической фигурой правого толка, основавшей ультраконсервативную ассоциацию "Традиция, семья и собственность", которая известна в католических кругах как TFP", - сообщает автор. "Говорят, - продолжает журналистка, - что после смерти доктор Плинио состоит в близкой связи с сатаной, с которым якобы могут связываться бразильские экзорцисты". Он также, по-видимому, настолько управляет загробной жизнью, что его последователи убеждены, что он контролирует глобальное потепление и работает, чтобы добиться смерти Папы Франциска, информирует автор со ссылкой на итальянского ватиканиста Андреа Торниелли, автора блога Vatican Insider, рассказавшего в своих статьях об этой "саге, достойной бестселлера Дэна Брауна". "Избавившись от Папы Франциска, полагают некоторые из последователей доктора, Католическая церковь сможет беспрепятственно избрать более консервативного лидера, соответствующего их более традиционным практикам", - говорится в статье. Как передает журналистка, после смерти доктора Плинио в 1995 году TFP раскололась на две группы. Одна из этих групп, известная как "Вестники Евангелия" (Heralds of the Gospel), была основана монсеньером Жоа Сконьямильо Кла Диасом и предположительно принимает участие в религиозном культе. Степень сверхъестественной силы Плинио, провозглашенной Диасом, стала предметом нового расследования ватиканской Конгрегации по делам институтов посвященной жизни, пишет автор со ссылкой на Торниелли. В частности, говорят, что последователи доктора Плинио во главе с Диасом используют преступные практики экзорцизма, во время которых они общаются с дьяволом, завладевшим людьми, вместо того чтобы изгонять его, как предписывает стандартная практика в католическом экзорцизме. Как сообщает Надо со ссылкой на итальянского ватиканиста, 12 июня Кла Диас покинул должность главы и основателя "Вестников Евангелия", хотя, по словам Торниелли, он останется на позиции, как кажется, консультанта. Издание, в частности, ознакомилось с видео, в котором Диас просит одного из своих протеже зачитать запись, которая предположительно была сделана наблюдателем на одном из преступных сеансов экзорцизма, касающихся якобы диалога между эзорцистом и сатаной. "Ватикан? Он мой, он мой! - говорит дьявол экзорцисту, согласно расшифровке, сделанной Торниелли. - Папа делает все, что я хочу, он глуп! Он во всем мне подчиняется. Он моя слава, он готов сделать все для меня. Он служит мне". Затем дьявол предсказывает, что папа погибнет не во время путешествия, но в Ватикане, продолжает автор. "Папа умрет, упав", - говорится отчетливо в расшифровке слов экзорциста. "В то время как большая часть работы "Вестников Евангелия" кажется, в лучшем случае, фантастической, расследование Ватикана очень серьезно, - подытоживает корреспондент. - Ватикан может осудить группу или лишить ее благословения Католической церкви, что, вероятно, ее на самом деле не остановит, но вместо этого еще больше загонит в подполье. Или же он может попытаться вернуть ее в свое лоно и надеяться, что она перестанет симпатизировать дьяволу". Источник: The Daily Beast