Монополия Москвы

Пока что недовольству россиян и протестам в России не хватает массовости для того, чтобы они начали представлять угрозу системе Путина. Но система находится в состоянии стагнации. В скором времени это может стать самой большой ее проблемой, пишет Штефан Шолль, корреспондент Frankfurter Rundschau.

Несмотря на то, что московские пропагандисты и некоторые российские граждане любят утверждать, что "Россия поднялась с колен", "страна на самом деле не развивалась", утверждает журналист. "Имея огромные пространства, ветровые и водные ресурсы, россияне по-прежнему пренебрежительно относятся к альтернативным источникам энергии и продолжают бурить новые нефтяные скважины и покупать технологии у западных компаний. При этом они видят в Западе загнивающего геополитического врага и делают ставку на собственную панславянскую православную неповторимость, то есть на советское вчера и царистское позавчера", - критикует автор.

Более 17 лет, продолжает Шолль, путинские "либералы-экономисты говорят о необходимости реформ, снижения налогов и ставок, но российские бюрократы закручивают гайки", говорится далее. "Без взяток становится все труднее получить диплом, - говорится в статье. - Путинская Россия закрывает для собственной молодежи все социальные лестницы, кроме одной - героической, но короткой: в качестве профессиональных солдат".

"Путинизм буксует. Так же, как во времена позднего СССР, высокие расходы на оборону сказываются на уровне жизни, закрываются школы и больницы. Средний класс и молодые люди с высшим образованием разочаровываются, креативный класс эмигрирует или уезжает в сибирские экопоселения. Или выходит с протестами на улицы", - пишет Шолль.

"Переоценивать протесты не стоит, - подчеркивает автор. - Количество тех, кто с марта вышел на улицы с призывами "Путин, уходи", по всей России составляет лишь четверть от сформированной Кремлем Нацгвардии, куда входит 350 тыс. военизированных силовиков для операций внутри страны. Еще один миф касается того, что протестующие тинейджеры якобы не боятся резиновых дубинок или выговоров в школах".

"Путинская монополия на власть и экономике не может предложить недовольным никаких альтернатив, и настроения медленно меняются", - продолжает автор. "У борца с коррупцией Алексея Навального, который через видеоблог призывает к уличным акциям, нет никаких шансов победить на президентских выборах 2018 года. Сомнительно даже то, допустят ли его до участия в них. (....) Но, если путинская власть не попытается найти себя заново, ее ждут большие трудности. Не завтра, так послезавтра", - резюмирует Шолль.