19 июня 2017 г. Катрина Мэнсон | Financial Times Дипломаты добиваются доступа в трамповский Вашингтон "Столица мировой политики живет и умирает по политической повестке и гордится своей системой связей, - отмечает Катрина Мэнсон в Financial Times. - Но почти через пять месяцев после того, как президент США Дональд Трамп вошел в Овальный кабинет, дипломаты все еще сражаются за главный товар города Вашингтона - доступ". "Пока иностранные миссии пытаются разобраться в новом президенте и понять политику его администрации, так называемая "шепчущая галерея Вашингтона" меняет беседы за коктейлями на выпускание пара на верандах", - говорится в статье. "А брифинг был?" - вопрошает отправленный в округ Колумбия посол, в ужасе от того, что оказался не в курсе последнего поворота в политике Трампа. В другом месте другой дипломат трясет головой, не уверенный, кому адресовать вопрос: "Государственный департамент - просто скелет", - живописует журналистка. "Администрации еще только предстоит сделать десятки назначений на руководящие должности в Государственном департаменте и Пентагоне. Обнажаются пробелы в штате, которые усиливают ощущение, что правительство США точно не знает, в каком направлении двигаться", - говорится в статье. "Политика - черный ящик, и никто не знает, как что делается", - сказал действующий чиновник Госдепа. "Мэтью Даллек, историк политики в Университете Джорджа Вашингтона, сказал, что из-за таких опасений традиционные центры дипломатической активности в администрации стали менее мощными, чем раньше", - передает Мэнсон. "Дипломатам трудно судить, надежна ли информация, которую они получают из Государственного департамента, и Белый дом сделает именно это", - сказал Даллек. "В центре этой хаотической сцены - Трамп, который за первые свои месяцы у власти, возможно, еще не "осушил это болото", как обещал в речах во время предвыборной кампании, но точно вывернул его наизнанку", - говорится в статье. "Трамп так непостоянен и так небрежно относится к любым ключевым обязательствам и идеям, что на него совсем нельзя положиться, - говорит Даллек. - Это омрачает традиционные государственные дела и дипломатию и сильно затрудняет для дипломатов их работу". Источник: Financial Times