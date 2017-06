19 июня 2017 г. Кэтрин Хилле | Financial Times Российский президент не дает подсказок касательно "Путина 4.0" Если бы Владимир Путин вел предвыборную кампанию, эта неделя была бы идеальной, чтобы дать ей старт, пишет Кэтрин Хилле в британской газете Financial Times. Журналистка указывает на то, что на прошлой неделе одновременно транслировались "Интервью с Путиным" Оливера Стоуна и "прямая линия" с президентом. "Однако, хотя президентские выборы пройдут, как ожидается, через девять месяцев - а оппозиционный политик Алексей Навальный дважды, начиная с марта, вывел на улицы десятки тысяч русских, чтобы протестовать против президента, - те, кто ждал, что Путин изложит свои доводы или даже скажет им, будет ли он баллотироваться, были разочарованы", - отмечает автор. "Я еще работаю", - передает Хилле ответ российского лидера на вопрос о преемнике от зрителя "прямой линии". "С каждым сроком мы видели новые версии Путина, так что да, все хотят узнать, каков будет Путин 4.0, - сказал в беседе с автором статьи неназванный европейский дипломат в Москве. - Станет ли он Путиным-диктатором? Может ли он стать Путиным-реформатором? Может ли он наладить отношения с Западом? Несомненно, продолжать так, как это было последний год-два, кажется плохой для него идеей". По словам журналистки, с таким анализом согласны российские политологи. "Хотя, согласно российским опросам, рейтинг поддержки Путина остается выше 80%, общественная эйфория в связи с аннексией Крыма в 2014 году закончилась, и ее больше недостаточно, чтобы прикрыть экономические трудности и растерянность по поводу будущего", - отмечает автор. "Консенсус на волне Крыма выдохся, - передает корреспондент слова Николая Петрова, профессора департамента политической науки НИУ ВШЭ. "Кремлевские политтехнологи прекрасно это понимают и усердно трудятся над формированием повестки Путина на следующие шесть лет", - говорится далее. "Не имеет значение, насколько приятно ощущение, что Россия - великая держава, люди сосредоточены на внутренней повестке, - цитирует автор Юлию Баскакову, руководителя практики социального моделирования и прогнозирования во ВЦИОМ, "центре изучения общественного мнения, который часто работает на Кремль". - Пока им непонятно, куда движется наша страна. Есть запрос на видение честного, справедливого будущего". Как отмечает журналистка, во время "прямой линии" Путин представил список сфер, по которым он видит наличие потенциала для работы с США, включая усилия по борьбе с распространением оружия массового уничтожения, конфликт в Сирии и всемирную защиту окружающей среды. "Однако замечания по внешней политике, которые Стоун извлек из более чем 20 часов интервью, показывают смесь укоренившегося недоверия и презрения к США, которая сделает сложным любое сближение". На внутреннем фронте, продолжает автор, способность Путина дать старт переменам кажется ограниченной. "Когда его спросили о растущем недовольстве, отразившемся в недавних протестах, и о том, намерен ли он разговаривать с этими оппозиционными силами, президент ответил скорее как царь, а не как политик, обхаживающий избирателей", - пишет в завершение журналистка. "Я готов разговаривать со всеми, кто действительно нацелен на улучшение жизни людей, нацелен на то, чтобы решать стоящие перед страной проблемы, а не использует имеющиеся трудности, которых всегда и везде достаточно, для собственного политического пиара и собственной раскрутки, - приводит Хилле слова российского президента. - (...) Те, кто предлагает решения, это люди, которые заслуживают самого пристального внимания, и они имеют право на диалог с властью. Мы так и будем делать". Источник: Financial Times