19 июня 2017 г. Нарьяс Затат | Independent Историк обнаружил дневники, документирующие каннибализм в голодавшем из-за нацистской блокады Ленинграде Историк обнаружил ранее неизвестные дневники, документирующие блокаду Ленинграда и последующий голод, подтолкнувший многих его жителей к каннибализму, сообщает корреспондент The Independent Нарьяс Затат. Блокада этого российского города длилась с сентября 1941 года по январь 1944-го, продолжалась 872 дня и вызвала гибель более 800 тыс. человек. "Профессор Алексис Пери из Бостонского университета обнаружил дневники, проводя исследования в российских архивах, и свидетельства очевидцев позволяют по-новому взглянуть на степень лишений, с которыми столкнулись многие жители", - говорится в статье. Пери собрал дневниковые записи и опубликовал их в книге под названием "Война изнутри: дневники блокадного Ленинграда" (The War Within: Diaries From the Siege of Leningrad). Одним из ранних признаков голодания было то, что у мальчиков и девочек начинали расти волосы на лице. Взрослые также страдали физиологическими изменениями: мужчины становились импотентами, женские менструальные циклы либо нарушались, либо вообще прекращались, говорится в статье. "Одна маленькая девочка написала, что ее отец был так голоден, что съел их собаку. И речь шла не только о животных. Примерно 1,5 тыс. ленинградцев были арестованы за каннибализм в то время", - говорится в статье. Имели место случаи поедания плоти уже умершего человека, но также и убийства с целью употребления в пищу, пишет автор. Более того, в Ленинграде были родители, которые кормили своих детей человеческой плотью. Источник: Independent