Без тела или подтверждения ИГИЛ* невозможно проверить сообщение о смерти аль-Багдади

Свидетельства, собранные группой активистов из сирийского города Дейр-эз-Зора, описывают человека-тень, "исхудавшего, напуганного", окруженного поредевшей охраной - немногочисленными вооруженными мужчинами на четырех внедорожниках, повествует ближневосточный корреспондент итальянской La Stampa Джордано Стабиле. "Ничего, что бросалось бы в глаза и привлекало бы внимание самолетов-разведчиков и дронов, постоянно ищущих "халифа". Если верить свидетелям, Абу Бакра аль-Багдади видели последний раз ближе к концу мая, на пограничной территории между Сирией и Ираком вдоль Евфрата, рядом с городами Меядин и Абу-Камаль, - говорится в статье. - Небольшой конвой двигался вверх по реке, которую "халифат" некогда контролировал на протяженности целых 800 км ее течения".

Возможно, конвой направлялся на северо-запад, в Ракку, зажатую в хватке курдских партизан, куда все еще можно пробраться с южной стороны, пишет журналист. По его словам, это лишь гипотеза, которая могла бы подтвердить российский рейд 28 мая и убийство "халифа". "Но элементы, говорящие в пользу этого утверждения, пока слишком немногочисленны, и весомы обстоятельства, которые его опровергают", - считает корреспондент.

Первый элемент, вызывающий сомнения, это прецеденты, отмечает автор. "Аль-Багдади провозглашался убитым или серьезно раненным с десяток раз, начиная с ноября 2014 года, - поясняет журналист. - Рейды по руководству ИГИЛ* наносятся постоянно. Однако в критические моменты слухи о его убийстве усиливаются". Так было в марте 2015 года, когда ИГИЛ* пережило первый удар, в июне 2016 года, после поражения в Эль-Фаллудже, и в январе этого года, когда был отвоеван восточный Мосул, говорится в статье. "Активисты и ближневосточные спецслужбы в таких случаях имеют склонность "добавлять вишенку на торт", чтобы еще больше поднять дух противников исламистов и деморализовать бойцов "халифа".

"Все эти слухи затихли по одной простой причине: так и не появилось достоверной фотографии тела и, прежде всего, не последовало официального подтверждения со стороны информационных органов ИГИЛ*, - говорится далее. - "Исламское государство"* всегда подтверждает, пусть порой и несколькими неделями позже, убийство своих лидеров". Самый известный случай, напоминает журналист, касался представителя и, возможно, "вице-халифа", Мухаммада аль-Аднани, превозносимого как мученика в исламистских СМИ и восхваляемого в военных песнях после его убийства в конце июля 2016 года на фронте в сирийском Манбидже.

По словам автора, фотографии, представленные российской стороной, "не являются доказательством. Спутниковые снимки разрушенного здания, несомненно, говорят о том, что оно было возможной штаб-квартирой командного центра, но это не гарантия того, что там находился "халиф". Слухи о его убийстве начали распространяться в начале июня вместе с изображениями предполагаемого трупа - явно ложными. На них можно было видеть мужчину со смутным сходством в футболке с короткими рукавами в военном стиле, - рассказывает корреспондент. - Эти же самые изображения распространялись сразу же после предыдущих заявлений".

Подводя итог, Стабиле пишет, что мы "должны довольствоваться смутной надеждой", но называет последний довод в пользу российского заявления. "Правда то, что ИГИЛ* признает убийство своих главарей, но в случае с "халифом" встала бы проблема избрания преемника после заявления. Учитывая, что на руководство объявлена охота и оно подкошено, Совет Шуры, высший орган "халифата", затруднился бы договориться в короткий срок. В этом случае задержка заявления являлась бы оправданной".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.